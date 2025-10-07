Кои са най-добрите страни за емигранти в Азия?

Половината от десетте най-добри държави за чужденци в света са в Азия

Ниският разход на живот, богатата култура и възможностите продължават да превръщат Азия в предпочитана дестинация за емигранти. Мнозина споделят, че са постигнали най-високото си ниво на удовлетворение именно след преместването си на Изток.

Снимка: Getty Images/iStock

Според класацията International Expat Insider Survey 2025, в която участват над 10 000 души от 172 националности, все повече емигранти избират определени държави. Половината от десетте най-добри държави за чужденци в света са от този регион — Тайланд, Виетнам, Китай, Индонезия и Малайзия. Китай, например, скача от 19-то на 6-то място благодарение на подобрения в качеството на живот и условията на труд, а Малайзия за първи път попада в топ 10. Виетнам блести със забележителни резултати в категорията лични финанси. Ето кои са някои от най- предпочитаните дестинации в Азия.

Китай

Китай печели шестата позиция най-вече заради позитивните оценки в областта на работната сигурност, заплатите и кариерните възможности. Разбира се, преживяванията на чужденците се различават в зависимост от града. Според холандския блогър Крис Оберман, Шанхай е динамичен и социално активен, докато Пекин предлага по-силно изразен културен елемент, но с по-малко международно присъствие, пише BBC. Белгиецът Ваутер Майер разказва за живота си в Хонконг и Шънджън – първият е оживен, пълен с развлечения, а вторият впечатлява с модерна инфраструктура и удобен транспорт. Майер отбелязва, че в Шънджън транспортната система улеснява живота, а използването на електрически велосипеди е често срещано.

Снимка: Getty Images/iStock

Много чужденци в Китай оценяват високата степен на удобство – от експресното онлайн пазаруване до организирания обществен транспорт. Оберман споделя, че връщането на стоки е въпрос на това просто да ги оставиш пред вратата. Но за да се чувствате добре в Китай, трябва да сте гъвкави – промени се случват в последния момент, независимо дали става дума за уговорена среща или ремонт.

Малайзия

Класирана на 10-то място, Малайзия впечатлява с достъпно настаняване, лесна комуникация благодарение на широкоразпространения английски език и обилие от културни събития. Австралийката Кристин Рейнолдс подчертава, че адаптацията е бърза и безпроблемна. Емигрантите най-често се установяват в Куала Лумпур, Пенанг или в по-малко познатия Саравак на остров Борнео. Американката Кирстен Ракуя изтъква невероятното културно многообразие – обичаи и празници се преплитат почти всяка седмица.

Снимка: Getty Images/iStock

Освен културните богатства, животът в Малайзия е достъпен – жилищата предлагат удобства като басейни и фитнес зали, а пътуванията до съседни страни са евтини. Местните политики също подкрепят емигрантите – програмата „Малайзия Моят втори дом“ предлага данъчни облекчения за хора с доходи извън страната, а стабилният интернет и споделените работни пространства улесняват дигиталните номади. Работата и личният живот са балансирани – можете да работите усилено, без да се лишавате от свободното си време.

Виетнам

Виетнам е на пето място в общата класация и водещ по отношение на личните финанси. Американецът Норман Бур разказва, че апартамент близо до морето в Дананг струва едва 360 долара на месец, а храната и транспортът също са изключително евтини. За мнозина Виетнам е не само изгодно, но и социално свързано място – местните търговци, съседи и улични продавачи бързо се превръщат в част от ежедневната ви подкрепа.

Аюши Тандон, прекарала година и половина в Хошимин, разказва, че макар градът да е забързан, с времето човек открива своя ритъм. Бюрократичните процеси може да са мудни, но с търпение се преодоляват. Тя отбелязва, че тропическият климат изисква грижа за вещи като дрехи и техника, за да се избегнат мухъл и ръжда.

Кои са останалите в световната класацията:

1. Панама 2. Колумбия 3. Мексико 4. Тайланд 5. Виетнам 6. Китай 7. ОАЕ 8. Индонезия 9. Испания 10. Малайзия

