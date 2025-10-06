The Weeknd купи първото си луксозно имение за 55 млн. долара във Флорида

Южна Флорида е новото любимо място на световните знаменитости

The Weeknd официално се сдоби с имот в Южна Флорида. Луксозната къща се намира на ул. Арвида Паркуей 41 и обхваща 18 963 квадратни фута. Предишният собственик е бизнесменът Стивън Лемпера, който придобива имота през 2019 г. за 25,5 милиона долара. Макар че финалната цена по сделката не е официално обявена, последната му пазарна стойност е била 54,9 милиона долара.

Имотът се разполага върху парцел с площ от 1,2 акра и предлага осем спални, девет бани и половина, открит басейн, хидромасажна вана, външна кухня, частен док и още множество удобства. Сделката е сключена през септември с посредничеството на брокерите Еди Мартинес и Роланд Ортис от ONE Sotheby’s International Realty, пише Miami New Times.

Това е първата голяма покупка на недвижимост за The Weeknd в Южна Флорида, с което той разширява имотното си портфолио. През 2021 г. изпълнителят привлече внимание с покупката на имение в Бел Еър за 70 милиона долара – сделка, която стана най-голямата жилищна продажба в Лос Анджелис за съответната година.

Снимка: Getty Images / iStock

Градът привлича и други известни личности. През август Антъни Лопес и годеницата му д-р Никол Мартин от „Истински съпруги на Маями“ закупиха имот в същия район за 34 милиона долара, след като продадоха предишния си дом на Роби Уилямс за 40 милиона. В квартала вече живее и Фарел Уилямс — дългогодишен музикален партньор на The Weeknd, който придоби своето имение през 2020 г. за 30 милиона долара.

С имена като The Weeknd, Фарел и Роби Уилямс, които избират именно Маями за свой дом, не е изненада, че градът бързо се превръща в притегателен център за музикалния елит. Луксозният начин на живот край океана, превръща Южна Флорида в новото любимо място на световните знаменитости.

