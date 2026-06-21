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Топ 5 Най-малките страни, участващи на Мондиал 2026

Най-малките страни, участващи на Мондиал 2026

bTV Бизнес екип

Нито една от тях не е в Европа

Световните първенства често са доминирани от футболните гиганти, но историята на турнира познава и впечатляващи участия на държави с изключително малко население. Някои от тях успяват да се класират въпреки ограничените си ресурси и оставят трайна следа на най-голямата футболна сцена. Ето кои са петте най-малки по население държави, достигали до финалите на Мондиал.

3. Парагвай 

Снимка: Reuters

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Заради неуспешното преброяване на населението през 1930 г. и избухването на война две години по-късно не може да се установи с абсолютна точност колко души са живели в Парагвай, когато страната дебютира на първото Световно първенство.

Данните от преброяванията през 1924 и 1936 г. показват ръст на населението от 828 968 до 992 420 души, което безспорно нарежда страната сред най-малките участници във финалите на Мондиал. На турнира през 1930 г. Парагвай побеждава Белгия и отстъпва на Съединените щати, а впоследствие се класира за още осем световни първенства, включително и за изданието през 2026 г. Днес населението на страната е около 7,2 милиона души.

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Парагвай започна участието си с тежка загуба 1:4 от САЩ, но след това записа важна победа с 1:0 над Турция.

2. Кабо Верде 

Снимка: Reuters

Една от най-впечатляващите истории в квалификациите за Световното първенство през 2026 г. дойде от Африка, където Кабо Верде успя да победи Камерун и да си осигури първо участие на световни финали.

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По площ островната държава край западното крайбрежие на Африка е най-малката, достигала до турнира, а по население се нарежда на второ място в тази класация. В дебютния си мач на Мондиала Кабо Верде постигна историческо нулево равенство срещу Испания, демонстрирайки отлична тактическа дисциплина, характерна за стабилен отбор от средата на португалския елит.

1. Кюрасао 

Провалът на отбора, воден от Стив Макларън, се превърна в успех за Кюрасао, след като карибската островна държава изпревари Ямайка и се класира за Световното първенство през 2026 г., превръщайки се в най-малката по население страна, достигала до турнира.

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С население от около 185 000 души държавата е сравнима по размер с английския град Болтън, а националният тим е воден от бившия мениджър на Съндърланд Дик Адвокаат.

Карибският аутсайдер, в чийто състав има множество футболисти с нидерландски корени, успя да изравни срещу Германия в първия си мач на световните финали. Макар срещата да завърши със загуба със 7:1, емоционалните сцени след попадението ще останат завинаги в историята. При последния си мач Кюрасао остави следа с равенство 0:0 срещу Еквадор и взе първата си точка от Мондиала.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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