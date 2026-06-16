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Свят Как Световното първенство превръща футбола в реклама за милиарди?

Как Световното първенство превръща футбола в реклама за милиарди?

bTV Бизнес екип

Брандовете залагат на повече забавно съдържание, което да се споделя в социалните мрежи

Световното първенство по футбол е най-гледаното спортно събитие в света и традиционно се превръща не само в спортен, но и в търговски феномен. Турнирът събира милиарди зрители пред екраните и създава една от най-ценните рекламни платформи в глобалната индустрия, където секундите ефирно време струват милиони. Именно затова големите брандове започват кампаниите си още преди първия съдийски сигнал, предава ВВС

Снимка: Ройтерс

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В последните години рекламите около Световното първенство се превръщат в мащабни продукции, които все по-често напомнят на късометражни филми. Пример за това е новата кампания на Nike, в която участват футболни звезди като Ерлинг Холанд, Килиан Мбапе и Кристиано Роналдо, но и фигури от попкултурата като Ким Кардашиян, Леброн Джеймс и музикални изпълнители. Подобен подход цели да разшири футболната аудитория извън спортната публика.

Тази тенденция се наблюдава и при други марки като Adidas, която включва в кампаниите си Тимъти Шаламе, Лионел Меси и млади футболни звезди като Джуд Белингам и Ламин Ямал. Рекламните агенции използват кинематографични техники, сложни сценарии и известни личности от различни сфери, за да превърнат рекламите в развлекателно съдържание, а не просто в маркетингови послания.

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Според експерти в индустрията причината за тази промяна е поведението на публиката, особено на по-младите зрители, които все по-рядко реагират на традиционната реклама. Затова брандовете залагат на т.нар. „забавно съдържание“, което да се споделя в социалните мрежи и да създава културен ефект, а не само директни продажби. 

Освен това самият формат на турнира – с огромна телевизионна аудитория и разширени рекламни паузи – дава още повече възможности за брандовете да достигат до зрителите. Кампании като тази на Irn-Bru, която акцентира върху феновете и тяхната култура, показват и друг подход – по-емоционален и локален. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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