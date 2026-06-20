Какви са цените на горивата у нас за последната седмица?

Промените в цените са след постигнатото споразумение между САЩ и Иран

Цените на горивата в България продължават да се понижават, като единствено метанът запазва нивата си от предходната седмица. Това показват актуалните данни на платформата Fuelo, цитирани от БТА. Спад се отчита при всички останали основни горива, както на седмична, така и на месечна база.

Най-масовият бензин А95 е поевтинял с 0,03 евро за литър през последната седмица, което представлява спад от 1,96%. Последното понижение е отчетено днес, а средната цена е достигнала 1,50 евро за литър. На месечна база бензинът е поевтинял с 0,05 евро за литър или 3,23%.

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Низходяща тенденция се наблюдава и при бензин А98 премиум. За седем дни цената му е намаляла с 0,01 евро за литър, или с 0,57%, като в момента се търгува за 1,73 евро за литър. В сравнение с преди месец понижението е 0,03 евро за литър, което се равнява на 1,72%.

При дизеловото гориво спадът е още по-осезаем. За последната седмица цената му е намаляла с 0,06 евро за литър, или с 3,75%, като от 1,60 евро е достигнала 1,54 евро за литър. На месечна база дизелът е поевтинял с 0,20 евро за литър, което представлява спад от 11,49%. Цената на пропан-бутана също върви надолу – с 0,02 евро за литър за седмица, или 2,99%, а за месец понижението достига 0,13 евро за литър, или 16,67%. В момента горивото се продава средно за 0,65 евро за литър.

За разлика от останалите горива, при метана не се отчита промяна през последните седем дни. Цената му остава 1,24 евро за килограм. На месечна база обаче има поскъпване от 0,03 евро за килограм, или 2,48%, като към момента тенденцията е за задържане на цената без съществени колебания.

Междувременно петролът поевтинява на международните пазари заради надеждите за трайно примирие в Близкия изток и възможно отваряне на Ормузкия проток. Това става след постигнатото в началото на седмицата рамково споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта, започнал в края на февруари. Референтният за Европа сорт Брент приключи вчерашната търговия при цена от 80,57 долара за барел. За седмица той е поевтинял със 7,74%, а на месечна база спадът достига 24,50%, показват данните на лондонската Междуконтинентална борса (ICE).