Това са най-красивите летища в света за 2026 г. - само едно от тях е в Европа

Отличените летища се открояват със своите модерни съоръжения и с архитектурни решения, надхвърлящи традиционните стандарти

За много хора, които често пътуват със самолет, летищата са просто място за кратък престой между две дестинации – възможност да изпият кафе преди полет, да разгледат безмитните магазини или да изчакат следващия си самолет при прекачване. Въпреки това някои летища предлагат много повече от удобство и ефективност.

Макар че повечето пътници оценяват летищата главно по бързото обслужване и кратките опашки, архитектурата и атмосферата също играят важна роля. Впечатляващи сгради, красиви гледки и просторни вътрешни пространства превръщат някои терминали в истински забележителности. Именно такива проекти бяха отличени от организацията Prix Versailles, която представя най-добрите съвременни архитектурни постижения по света, цитира Еuronews.

Снимка: bTV

Тази година инициативата обяви списъка със седемте най-красиви летища в света за 2026 г. Според журито отличените летища се открояват не само със своите модерни съоръжения, но и с архитектурни решения, които надхвърлят традиционните стандарти и създават по-комфортна и хармонична среда за пътниците. Генералният секретар на организацията, Жером Гуаден, определя съвременните летища като символи както на региона, така и на времето, в което са изградени.

Сред победителите за 2026 г. присъства само едно европейско летище – Терминал 3 на Летище Франкфурт в Германия. В списъка попадат още Терминал 3 на Международно летище Гуанджоу Байюн в Китай, Терминал 2 на Международно летище Lokapriya Gopinath Bardoloi и Терминал 1 на Международно летище Нави Мумбай в Индия, Международно летище Течо в Камбоджа, Международно летище Питсбърг и Терминал 1 на Международно летище Сан Диего в САЩ.

Особено внимание е отделено на новия Терминал 3 на летище Франкфурт, който започна да приема пътници през април. Проектът се простира върху площ от 1,3 квадратни километра и е предвиден да обслужва до 19 милиона пътници годишно, като бъдещо разширение може да увеличи капацитета до 25 милиона. Създаден по идея на германския архитект Кристоф Меклер, терминалът е проектиран така, че да наподобява малък град с улици, площади и пространства за социални контакти. Интериорът съчетава естествена светлина и топли материали като варовик и травертин, а сред акцентите е художествената инсталация „Първият, последният, вечността“ на Юлиус фон Бисмарк, включваща три въртящи се дисковидни скулптури в ярки цветове.