13 нови маршрута от София: До кои нови дестинации ще лети Wizz Air през лятото на 2026 г.?

Общо 11 самолета на Wizz Air са базирани в България

Нискотарифната авиокомпания Wizz Air разширява присъствието си на българския пазар с нови маршрути, допълнителен капацитет и още един базиран самолет в София. През 2026 г. Wizz Air ще увеличи значително присъствието си на българския пазар, като предвижда да предложи над 5 млн. самолетни билета по полетите си от и до страната. Това е с близо 47% повече спрямо година по-рано.

По думите на Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air, компанията продължава да разширява мрежата си в страната на фона на устойчиво търсене на международни пътувания и добри резултати на българския пазар.

Към юни 2026 г. превозвачът държи около 33% от пазара в България. Компанията оперира 71 маршрута до 20 държави от София, Варна, Бургас и Пловдив. От началото на дейността си през 2005 г. Wizz Air е превозила над 34 млн. пътници от и до България. Само през миналата година клиентите ѝ в страната са били над 3.1 млн., което е ръст от 12% спрямо 2024 г.

Разширяването идва в период, в който авиокомпаниите в Европа постепенно възстановяват капацитета си след поредицата сътресения в сектора през последните години - от пандемията и проблемите по веригите за доставки до нарастващите разходи за персонал, летищни такси и поддръжка на флота. На този фон Централна и Източна Европа остава един от регионите с най-висок потенциал за растеж на въздушния трафик.

Осми самолет в София

Основният фокус на компанията остава София, където от юли ще бъде базиран осми самолет Airbus A321neo. Според представените данни Wizz Air ще предлага над 3.4 млн. места от столицата през тази година, което е с 43% повече спрямо 2025 г. През летния сезон компанията ще изпълнява 144 седмични честоти и ще предлага 2.2 млн. места от София.

В момента превозвачът обслужва 39 маршрута до 19 държави от българската столица. От старта на операциите си в София през 2005 г. компанията е превозила над 25 млн. пътници. По данни на Wizz Air делът ѝ на столичния пазар достига 32%, което я поставя пред останалите авиокомпании на летището.

Нови маршрути към Германия, Албания и Южна Европа

През летния сезон авиокомпанията открива общо 13 нови маршрута от София. Сред тях са линии до Берлин и Тирана, както и нови връзки с редица туристически дестинации в Италия, Испания, Гърция и Египет.

Полетите между София и Тирана започват на 4 юли и ще се изпълняват три пъти седмично. От 20 септември превозвачът ще стартира и целогодишна линия до Берлин с четири полета седмично. Сред новите целогодишни маршрути са още Будапеща, Палермо и Ламеция Терме.

Компанията разширява особено активно присъствието си в Италия - пазар, който заедно с Германия остава сред най-силните за българските пътници както заради туристическия поток, така и заради големите български общности в двете държави.

Варна получава трети базиран самолет

Паралелно с разширяването в София, Wizz Air увеличава присъствието си и във Варна. От средата на юни компанията базира трети самолет Airbus A321neo на морското летище, което позволява изпълнението на най-голямата лятна програма на превозвача от Варна досега.

Общо 11 самолета на Wizz Air са базирани в България през тази година - осем в София и три във Варна. Компанията разполага с две оперативни бази в страната и осигурява работа на над 440 служители. Според представените данни дейността ѝ е допринесла и за създаването на над 24 хил. непреки работни места от началото на операциите в България.

Залог върху по-ефективен флот

Разширяването на мрежата върви паралелно с обновяване на флота. В момента Wizz Air разполага с 269 самолета Airbus, като около 75% от тях са от поколението neo. Компанията очаква да превози над 80 млн. пътници през 2026 г. в мрежа от над 1000 маршрута и близо 200 дестинации в повече от 50 държави.

Превозвачът продължава да инвестира и в технологични решения. От началото на 2027 г. се планира поетапно внедряване на сателитната интернет услуга Starlink, като целта е до края на същата година целият флот да бъде оборудван със системата.

По данни на компанията средната заетост на полетите в мрежата достига около 91%, което остава един от ключовите показатели за ефективността на нискотарифния модел. Именно високата запълняемост позволява на превозвачите от този сегмент да поддържат конкурентни цени въпреки растящите оперативни разходи.

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