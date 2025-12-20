Какъв имот може да купите за 15 милиона долара по света?

ТОП 4 луксозни имота, които може да закупите за тези пари

Може ли да се открие луксозен имот за 15 милиона долара, който едновременно да носи уют и топлина? Christie's International Real Estate, цитиран от Unique estates представя 4 предложения за 15 милиона-доларови имения на престижни локации.

Wanakiwin в Mount Desert, Мейн

Снимка: Christie's International Real Estate

Това ново имение с частен достъп до океана е истинска грандиозна „лятна вила“ с 200 метра розов гранитен бряг на остров Mount Desert в Мейн. Мансардата от 10 918 кв. фута съчетава най-доброто от класическия Shingle Style с модерни удобства и комфорт.

Снимка: Christie's International Real Estate

Десетте спални, деветте бани и две допълнителни тоалетни осигуряват просторни помещения за обитатели, гости и обслужващ персонал.

Снимка: Christie's International Real Estate

Домът излъчва тих лукс с ръчно изработени детайли, закрити и открити веранди, елегантни дневни и трапезарии, както и 10 спални, някои от които са предназначени за персонала. Всички имат живописни гледки - дори сауната. Именно обстановката отличава Wanakiwin.

Снимка: Christie's International Real Estate

Мъхести горски пътеки се вият покрай цветни многогодишни градини. Имотът е ограден и достъпен чрез дълъг частен път, който засилва чувството за спокойствие и уединение.

Луксозно езерно имение в Whitefish, Монтана

Този имот от 1.89 акра разполага с 75 метра крайбрежна линия на езерото Whitefish и гледки към Whitefish Mountain Resort и Glacier National Park. Къщата от тухла обхваща над 8 000 кв. фута с пет спални, четири и половина бани и отделен апартамент за гости с една спалня. Създадена е с максимален комфорт: просторни салони и трапезарии с изглед към езерото, внушителна дневна, както и гъвкава игрална стая. Обиколни тераси разкриват гледки към околния пейзаж и залезите над Big Sky през цялата година. Удобствата за развлечения включват два дока, басейн, джакузи, тенис корт, както и отделен гараж за автомобили, лодки и работилница със спортно оборудване.

Таунхаус на Oxley Road в район 9, Сингапур

Снимка: Christie's International Real Estate

Тази просторна градска къща в престижния комплекс Oxley Road Residence - луксозно развитие от пет таунхауса и 12 апартамента - може да бъде закупена и от чужденци. Четириетажното жилище (малко под 9 000 кв. фута) предлага условия за много поколения, съчетавайки уединението и мащаба на таунхаус с удобствата на апартаментен комплекс.

Жилището с пет спални и пет бани е преминало през прецизен ремонт за 3 милиона долара, завършен през 2024 г. Резултатът: просторна дневна и трапезария, която се отваря към слънчева тераса с тропическа растителност. Трапезарията води към впечатляваща кухня с тъмнозелени шкафове и премиум уреди.

Крайбрежен модернизъм в El Toro, Майорка, Испания

Снимка: Christie's International Real Estate

Тази изключителна, новопостроена модернистична вила се издига край морето в El Toro - историческа общност на западния бряг на Майорка.Разположена на три нива, къщата предлага пет просторни спални, осем луксозни бани и 7 858 кв. фута изискан интериорен дизайн. В центъра ѝ се намира впечатляващ вътрешен двор, който обгражда открито жилищно и трапезарно пространство с панорамни гледки към морето и островите Malgrats.

Снимка: Christie's International Real Estate

Минималистичната модерна кухня улеснява прехода между вътрешно и външно пространство, като плъзгаща се стъклена врата води към барбекю зоната и инфинити басейна. На основното ниво има една спалня със собствена баня. Първият етаж включва още четири спални, всяка със самостоятелна баня, както и игрална стая и офис.

Всяка спалня има директен достъп до красиво озеленените градини. В сутерена се намират уелнес и развлекателни зони с фитнес, сауна, хамам и вътрешен басейн. Просторно кино и винарна допълват удобствата. Асансьор свързва всички етажи, а гаражът побира до четири автомобила.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN