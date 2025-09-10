Откраднат е рядък розов диамант за 25 млн. долара, собственост на европейски търговец

Осем часа след престъплението извършителите са арестувани

В началото на август трима мъже откраднаха рядък розов диамант, оценен на 25 милиона долара. Скъпоценният камък е собственост на частен европейски търговец и бе откраднат по време на организирана измама. Групата подмамила търговеца с фалшива среща в луксозна вила под претекст за интерес от „заможен купувач“. Само осем часа след престъплението, тримата извършители бяха арестувани от местните служби за сигурност.

Снимка: Reuters

Търговецът се появява на предварително организирана среща във вилата. Той носи със себе си диаманта, без да подозира, че попада в капан. По време на прегледа на камъка, предполагаемите купувачи го грабват и изчезват, оставяйки търговеца да подаде спешен сигнал до властите, предава CBS News. В разпростране от дубайските медии аудио, се чува разтревоженият мъж да казва: „Дойдох да се срещна с клиент, за да му продам диамант. Те разгледаха камъка и сега… е откраднат.“

Полицията в Дубай реагира бързо, задействайки както специализирани полеви екипи, така и технологии за видеонаблюдение и изкуствен интелект. Чрез проследяване на движенията на извършителите и анализ на кадри от охранителни камери, органите на реда идентифицират тримата мъже и успяват да ги заловят в рамките на едно денонощие. От видеозаписите, публикувани от медийния офис на Дубай, се виждат арестуваните с прикрити лица, както и кадри от престъплението.

От властите подчертават, че Дубай отдавна е държава за търговия с диаманти, където ежедневно се сключват сделки за милиони долари, но трябва да има стриктен контрол.

