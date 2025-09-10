Откраднат е рядък розов диамант за 25 млн. долара, собственост на европейски търговец

Fitch Ratings повиши прогнозата си за глобалния растеж за годината
В началото на август трима мъже откраднаха рядък розов диамант, оценен на 25 милиона долара. Скъпоценният камък е собственост на частен европейски търговец и бе откраднат по време на организирана измама. Групата подмамила търговеца с фалшива среща в луксозна вила под претекст за интерес от „заможен купувач“. Само осем часа след престъплението, тримата извършители бяха арестувани от местните служби за сигурност.
Търговецът се появява на предварително организирана среща във вилата. Той носи със себе си диаманта, без да подозира, че попада в капан. По време на прегледа на камъка, предполагаемите купувачи го грабват и изчезват, оставяйки търговеца да подаде спешен сигнал до властите, предава CBS News. В разпростране от дубайските медии аудио, се чува разтревоженият мъж да казва: „Дойдох да се срещна с клиент, за да му продам диамант. Те разгледаха камъка и сега… е откраднат.“
Полицията в Дубай реагира бързо, задействайки както специализирани полеви екипи, така и технологии за видеонаблюдение и изкуствен интелект. Чрез проследяване на движенията на извършителите и анализ на кадри от охранителни камери, органите на реда идентифицират тримата мъже и успяват да ги заловят в рамките на едно денонощие. От видеозаписите, публикувани от медийния офис на Дубай, се виждат арестуваните с прикрити лица, както и кадри от престъплението.
От властите подчертават, че Дубай отдавна е държава за търговия с диаманти, където ежедневно се сключват сделки за милиони долари, но трябва да има стриктен контрол.
