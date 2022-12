Топ 5 на най-добрите градове за пиене

Бармани споделят своите преживявания в хубави барове

Половината от забавлението да отидеш на почивка е да изследваш местната храна и напитки в съответния град и да опиташ интересни ястия. Ако сте от типа хора, които обичат да експериментират с храна и напитки, то за вас ще е полезно да знаете кои са най-добрите градове за пиене в света. Отговорите идват от бармани. Кой ще знае, ако не те?!, пише timeout.com.

Милано

„За мен Милано е номер едно. Има толкова много страхотни коктейл барове, от които да избирате. Там "аперитивото" е важно и се случва на фона на богатата култура, градската атмосфера и страстен персонал в баровете.“, казва Джун Хан Онг, главен барман на Club 5 в Сингапур.

Ню Йорк

„Можеш да пиеш в различен бар или ресторант всеки ден от годината, докато умреш. Има всякакъв вид барове за всяко настроение. Има нещо в този град… може би е във водата, която се замразява на кубчета лед и се слага в моя разбъркан коктейл, който ме опиянява“, казва Сабрина Медкалф, генерален мениджър на The Duke в Сидни.

„Има много малко градове, където човек може да отпие коктейл от световна класа, направен с помощта на всички инструменти на молекулярната гастрономия, да сподели купа с тропически пунш с приятели, да отпие мартини, докато седи в 100-годишен бар“, споделя Шанън Тебай, главен барман на American Bar в Лондон.

Прага

„Аз съм наистина голям фен на пиенето в Прага. Те имат шепа наистина страхотни барове, страхотна бира и всичко е много, много достъпно“, казва Бен Потс, собственик и директор за напитки на Beaker & Gray и The Sylvester в Маями.

Киото

„Много от любимите ми кафе, чай, японско саке, шочу и пиене на коктейли са в Киото. Тук има красив баланс между старо и ново, традиции и иновации. Имах първото си изживяване в коктейл бар в Киото, което ме насочи по пътя да стана барман. Пълната история е в моята предстояща книга за коктейли, The Way of the Cocktail.“, разказва Джулия Момоуз, партньор и творчески директор на Kumiko в Чикаго.

Аделаида

„Това е град, който наистина се представя добре по отношение на качеството на малките барове, както и като домакин на някои от най-добрите винопроизводители в Австралия. Усещането, че сте в този малък град, ви позволява да се отпуснете, пиейки местно произведени джин, бира и вино от световна класа на супер забавни места. Същевременно се сприятелявате с всички невероятно талантливи и опитни бармани и всичко това в рамките на няколко малки пресечки", споделя Джемайма Макдоналд, барман в Earl's Juke Joint и The Grifter Brewing Co. в Сидни.