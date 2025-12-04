BGN → EUR
Свят Топ мениджъри разкриват книгите, които са ги направили истински лидери

Топ мениджъри разкриват книгите, които са ги направили истински лидери

bTV Бизнес екип

Биографии, романи или поезия - какво четат лидерите?

През миналия месец Business Insider се обърна към шестима топ мениджъри от различни индустрии с въпроса кои книги най-силно са повлияли върху тяхното лидерство. Сред препоръките изпъкват класики в управлението като Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead“, както и книги за меките умения“, например Emotional Intelligenceи Quiet“.

Сара Купър, директор „AI Nativeв Amazon Web Services, споделя, че често се връща към The Innovator’s Dilemmaна Клейтън Кристенсен, която според нея предлага важни насоки за това как да се използват разрушителните иновации особено актуални на днешния пазар на труда. Тя препоръчва и Emotional Intelligenceна Даниъл Голман, подчертавайки, че способността да водиш с емпатия става все по-критична, докато изкуственият интелект променя работната среда. Вярвам, че начинът, по който работим, може да се преобрази напълно“, казва Купър.

Дженифър Ван Баскирк, ръководител Бизнес операции“ в AT&T и част от компанията вече над 25 години, признава, че търси у кандидатите готовност за поемане на риск. Неслучайно любимите ѝ книги отразяват този стил. Тя посочва Extreme Ownershipот Джоко Уилинк и Лейф Бабин като ключово четиво, което учи на лична отговорност и дисциплина. Другата ѝ любима книга е Get Sh*t Doneот Лаурис Либертс и Startup Vitamins подарък от ИТ директора на предишния ѝ стартъп пълна със силни цитати, които ѝ резонират.

За Радж Сешадри, главен директор Търговски плащания“ в Mastercard, книгата Dare to Leadна Брене Браун е съществена за оформянето на нейния стил на управление. Тя подчертава темите за куража, уязвимостта и изграждането на доверие, като отбелязва, че лидерството не идва от титлата, а от способността да водиш с емпатия. Книгата дава практични инструменти за създаване на смела култура, в която хората се чувстват свободни да поемат рискове и да иновират“, казва Сешадри.

Изпълнителният директор на Revlon Мишел Пелузо предпочита биографиите пред традиционните бизнес книги, защото според нея предлагат по-човешка перспектива. Сред заглавията, които препоръчва, са Team of Rivalsна Дорис Кърнс Гудуин, Personal Historyна Катрин Греъм, Leonardo da Vinciна Уолтър Айзъксън и Long Walk to Freedomот Нелсън Мандела. В IBM Кристина Шим, главен директор Устойчивост“, споделя, че цялата компания е възприела идеите от The Geek Wayна Андрю Макафи книга, върху която CEO-то Арвинд Крична изгражда култура, основана на наука, собственост, бързина и откритост. Допълнително Шим препоръчва Quietна Сюзан Кейн толкова силно влияние ѝ е оказала, че купува екземпляри за целия си екип.

Човешката библиотека: Как вече може да „заемате“ човек вместо книга в Дания?

Накрая, Нура Сакиджа, съосновател и главен изпълнителен директор на Mejuri, разказва, че множество книги са повлияли на нейния стил на управление, но The Hard Thing About Hard Thingsот Бен Хоровиц остава най-запомнящата се. Книгата ѝ е помогнала да разбере, че създаването на бизнес рядко е линеен процес и че историите на други основатели често изглеждат по-лесни, отколкото са били. Тя подчертава, че практическите съвети на Хоровиц основани на собствения му опит като съосновател на Andreessen Horowitz са били изключително ценни: Беше важно да прочета през какви предизвикателства са преминали и колко упоритост са проявили.“

