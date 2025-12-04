Топ мениджъри разкриват книгите, които са ги направили истински лидери

Биографии, романи или поезия - какво четат лидерите?

През миналия месец Business Insider се обърна към шестима топ мениджъри от различни индустрии с въпроса кои книги най-силно са повлияли върху тяхното лидерство. Сред препоръките изпъкват класики в управлението като „Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead“, както и книги за „меките умения“, например „Emotional Intelligence“ и „Quiet“.

Сара Купър, директор „AI Native“ в Amazon Web Services, споделя, че често се връща към „The Innovator’s Dilemma“ на Клейтън Кристенсен, която според нея предлага важни насоки за това как да се използват разрушителните иновации – особено актуални на днешния пазар на труда. Тя препоръчва и „Emotional Intelligence“ на Даниъл Голман, подчертавайки, че способността да водиш с емпатия става все по-критична, докато изкуственият интелект променя работната среда. „Вярвам, че начинът, по който работим, може да се преобрази напълно“, казва Купър.

Дженифър Ван Баскирк, ръководител „Бизнес операции“ в AT&T и част от компанията вече над 25 години, признава, че търси у кандидатите готовност за поемане на риск. Неслучайно любимите ѝ книги отразяват този стил. Тя посочва „Extreme Ownership“ от Джоко Уилинк и Лейф Бабин като ключово четиво, което учи на лична отговорност и дисциплина. Другата ѝ любима книга е „Get Sh*t Done“ от Лаурис Либертс и Startup Vitamins – подарък от ИТ директора на предишния ѝ стартъп – пълна със силни цитати, които ѝ резонират.

За Радж Сешадри, главен директор „Търговски плащания“ в Mastercard, книгата „Dare to Lead“ на Брене Браун е съществена за оформянето на нейния стил на управление. Тя подчертава темите за куража, уязвимостта и изграждането на доверие, като отбелязва, че лидерството не идва от титлата, а от способността да водиш с емпатия. „Книгата дава практични инструменти за създаване на смела култура, в която хората се чувстват свободни да поемат рискове и да иновират“, казва Сешадри.

Изпълнителният директор на Revlon Мишел Пелузо предпочита биографиите пред традиционните бизнес книги, защото според нея предлагат по-човешка перспектива. Сред заглавията, които препоръчва, са „Team of Rivals“ на Дорис Кърнс Гудуин, „Personal History“ на Катрин Греъм, „Leonardo da Vinci“ на Уолтър Айзъксън и „Long Walk to Freedom“ от Нелсън Мандела. В IBM Кристина Шим, главен директор „Устойчивост“, споделя, че цялата компания е възприела идеите от „The Geek Way“ на Андрю Макафи – книга, върху която CEO-то Арвинд Крична изгражда култура, основана на наука, собственост, бързина и откритост. Допълнително Шим препоръчва „Quiet“ на Сюзан Кейн – толкова силно влияние ѝ е оказала, че купува екземпляри за целия си екип.

Накрая, Нура Сакиджа, съосновател и главен изпълнителен директор на Mejuri, разказва, че множество книги са повлияли на нейния стил на управление, но „The Hard Thing About Hard Things“ от Бен Хоровиц остава най-запомнящата се. Книгата ѝ е помогнала да разбере, че създаването на бизнес рядко е линеен процес и че историите на други основатели често изглеждат по-лесни, отколкото са били. Тя подчертава, че практическите съвети на Хоровиц – основани на собствения му опит като съосновател на Andreessen Horowitz – са били изключително ценни: „Беше важно да прочета през какви предизвикателства са преминали и колко упоритост са проявили.“

