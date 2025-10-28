1 USD
Свят Instagram пуска нова функция за улеснение на потребителите

Instagram пуска нова функция за улеснение на потребителите

bTV Бизнес екип

Промяната беше обявена лично от ръководителя на Instagram Адам Мосери

Instagram добави нова функция, която позволява на потребителите да виждат всички Reels клипове, които са гледали през последните 30 дни.

Нововъведението носи името „Watch History“ (История на гледанията) и е достъпно от профила на потребителя в менюто Settings > Your activity > Watch history.

Къде в София е най-изгодно да купите имот?

Новият инструмент дава възможност клиповете да се подреждат по дата – от най-старите към най-новите – или дори по автор. Засега историята се ограничава до последните 30 дни, но според информация на Business Insider Meta се подготвя и възможност за по-дълъг период.

Промяната беше обявена лично от ръководителя на Instagram Адам Мосери. Функцията цели да улесни потребителите, които досега трудно откриваха вече гледани видеа.

Lufthansa премахва редица полети от разписанието си за 2026 г. - ето кои

В последните месеци Instagram насочва усилията си към подобрения в Reels и личните съобщения, тъй като именно там потребителите прекарват най-много време. Сред новите възможности са алгоритъмът „Blend“ в DMs, който позволява на двама потребители да виждат взаимно препоръчвано съдържание.

Функцията за история на гледанията доближава Instagram до TikTok, който вече предлага подобна възможност с период до шест месеца назад.

