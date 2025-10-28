Lufthansa премахва редица полети от разписанието си за 2026 г. - ето кои

Решението е част от стратегията на компанията за съкращаване на по-слабо натоварените линии

Немската авиокомпания Lufthansa обяви, че ще премахне редица европейски и вътрешни полети от своето лятно разписание за 2026 г. Мярката има за цел да намали оперативните разходи, съобщи превозвачът, предава БТА.

Снимка: iStock

Според новото разписание, което ще влезе в сила на 29 март 2026 г., авиокомпанията няма да изпълнява полети по линията Франкфурт на Майн – Тулуза във Франция, както и между Мюнхен и естонската столица Талин.

Освен това, полетите между Мюнхен и Овиедо в Испания също ще бъдат прекратени. Решението е част от стратегията на компанията за оптимизация на маршрутната мрежа и съкращаване на по-слабо натоварените линии. Паралелно с това, Lufthansa ще намали броя на вътрешните полети до основните си хъбове в Мюнхен и Франкфурт. Приблизително 50 вътрешни връзки ще бъдат ограничени заради нарастващите данъци и такси, които оказват влияние върху рентабилността на тези маршрути.

Въпреки съкращенията, Lufthansa Group, в която влизат Brussels Airlines, Austrian Airlines и Swiss – ще продължи да поддържа 14 000 седмични полета до 330 дестинации в около 100 държави през 2026 г., отбелязва ДПА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN