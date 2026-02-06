Скрити послания в лога, които виждате често

Ето и какво означават

Фирмените лога са съществена част от визуалната идентичност на всяка марка, представяйки ценностите, продуктите и услугите на компанията. Докато някои лога може да изглеждат прости и ясни, много от тях са изработени със скрити значения и фини нюанси, предназначени да предадат по-дълбоко послание.

Докато цветовете или формите могат да дадат представа какво представлява логото, много компании избират по-обмислени дизайни, които карат хората да се опитват да ги разчетат. Логотата често са проектирани да предадат послание или идея на аудиторията.

Понякога дизайнерите използват скрити послания в логата, за да предадат по-дълбоко значение. Използването на скрити послания в логата може да помогне за създаването на по-дълбока връзка между марката и нейната аудитория, като направи логото да се откроява на пренаселен пазар.

Toblerone

Ако някога сте си поръчвали този вкусен швейцарски шоколадов блок, със сигурност сте виждали планината на логото му. Но чакайте – какво е това от лявата страна на планината? Точно така: Това е мечка. Мечката е официалният символ на швейцарския град Берн, домът на Toblerone.

Стрелката на логото на Amazon не само представлява усмивка, изразяваща удовлетвореност на клиента; тя също така свързва „А“ с „Я“, което означава, че те продават всичко от А до Я.

BMW

Логото на производителя на луксозни автомобили е известно със синьо-белите си цветове: препратка към знамето на Бавария, Германия, където е базирана компанията. „Също така се смята, че четирите цветни квадранта представляват въртящо се витло на самолет, отразяващо историята на компанията като производител на военни самолетни двигатели от Първата световна война“, казва д-р Марла Ройн Стафорд, професор по маркетинг в Университета на Невада, бизнес училище „Лий“ в Лас Вегас.

Adidas



Логото на Adidas е едно от най-известните в света на спорта. Но знаете ли, че трите линии върху думите са предназначени да представят планина? То символизира трудностите и препятствията, пред които спортистите се изправят и които преодоляват.

LG

Това има дълга история. LG започва живота си през 1947 г. като Lucky Chemical Co., Ltd. и е най-известна с Lucky Cream, вид грим. Междувременно, през 1958 г. в Корея е основана компания за електроника, наречена Goldstar. Скоро след това Lucky Chemical Co. става Lucky Group и придобива Goldstar, като в крайна сметка променя името си на Lucky Goldstar през 1983 г. През 1990 г. инициалите на компанията, LG, стават нейно име, а през 1995 г. дебютира намигащо червено усмихнато лице, наречено „Лицето на бъдещето“.

Според LG, логото символизира света, бъдещето, младостта, човечеството и технологиите. А що се отнася до едноокото усмихнато лице, направено с L и G? То представлява целенасоченост, концентрация и позитивност.

Hyundai

Мисбите, че емблемата е интересно стилизирана H за Hyundai, нали? Ами, предположихме, че е наклонена, за да намекне за скорост, но не бяхме съвсем прави. Това лого всъщност е предназначено да представлява двама души, които си стискат ръцете; единият е продавач, а другият е доволен клиент на автомобил. От всички лога със скрити значения, това е сред най-трудните за разпознаване.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Източник: https://businessnovinite.bg/bg-biznes/balgarska-kompanija-startira-fond-za-50-mln-evro-za-inovacii-v-transporta-i-sigurnostta.html?campaignsrc=clipboard