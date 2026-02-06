Този плод е по-скъп в България, отколкото в Гърция, Румъния и Македония

Как се движат цените на плодовете?

В началото на януари цените на плодовете белязаха ръст. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) за 18 януари. През този период най-голямо е поскъпването при мандарините, които се търгуват с 14,26 на сто повече до 1,33 евро за килограм. Цената на портокалите се качва с 5,61 на сто до 1,28 евро за килограм. Данните обаче се промениха през началото на февруари, когато цените на плодовете се стабилизираха и портокалът поевтиня с 5,27 на сто надолу до 1,15 евро за килограм.

Въпреки това, по данни на Numbeo, в България средната цена на портокала е 1,58 евро за 1 кг., което е най-скъпо от нашите съседки в Гърция, Румъния и Македони.я

Снимка: iStock

Данните от сайта показват, че в Гърция същият килограм се предлага за 1,31 евро, или 16,9% по-евтино. В Румъния цената е 1,39 евро, с 11,7% по-ниска, а в Северна Македония – едва 1,23 евро, което прави българския портокал с 22% по-скъп.

Любопитното е, че въпреки че стандартът на живот в Гърция е с 29,4% по-висок от този в България, гърците плащат по-малко за същия плод. В Румъния разликата е минимална по отношение на общите разходи за живот – те са с 2,2% по-ниски от българските, а в Северна Македония – цели 14,7% по-ниски.

