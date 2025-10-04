Ето какво е скритото послание в логото на Coca-Cola, което хората никога не забелязват

През 1969 г. световноизвестното лого е използвано за първи път

Експерт по потребителска информация разкри скрито послание в логото на Coca-Cola, което много хора не са забелязвали досега. Марката Coca-Cola е една от най-разпознаваемите на планетата и това до голяма степен се дължи на емблематичното ѝ лого.

Въпреки че компанията пусна нови рецепти и вариации на емблематичната газирана напитка, едно нещо, което остава същото от толкова години, е логото.

Ричард Лау, президент на LOGO.com, каза: „Бизнесът не може да пренебрегне стойността, която едно страхотно лого крие, то е връзката между компанията и потенциалните клиенти и това, което клиентите ще запомнят най-много.“

Въпреки че може да не мислите, че има някакъв скрит контекст, то се оказва, че има нещо, което действа на подсъзнателно ниво и това е второто „C“. Смята се, че разширеното „C“ символизира усмивка, която „подсъзнателно“ отразява акцента на Coca-Cola върху щастието и радостта, пише Unilad.

„Това фино послание може да остане незабелязано, но подсъзнателно създава положителна асоциация с марката в съзнанието на потребителите“, добави експертът.

През 1969 г. световноизвестното лого е използвано за първи път, след като ранният рекламодател на марката, Франк Мейсън Робинсън, предлага името Coca-Cola.

„Като част от текущата си програма за иновации, тази есен в Съединените щати компанията планира да пусне на пазара продукт, произведен с американска тръстикова захар, за да разшири продуктовата си гама с търговска марка Coca-Cola“, се казва в прессъобщение на компанията Coca-Cola.

NBC News съобщава, че Coca-Cola обикновено се подслажда с царевичен сироп в САЩ, докато тръстикова захар (новата рецепта) се използва в рецептата, използвана в Мексико и много европейски страни. Въпреки че новината беше приветствана от някои, експерти от индустрията вече заявиха, че промените във формулата на Coca-Cola, специално продавана в САЩ, биха довели до драстични корекции във веригите ѝ за доставки.

„Хранително-вкусовата промишленост започна да използва царевичен сироп в САЩ в миналото заради разходите. Той е по-евтин от захарта“, каза Рон Стерк, старши редактор в SOSland Publishing, която предоставя информация за индустрията за съставки в Щатите.

Както и да се произвежда, няма съмнение, че емблематичното лого на Coca-Cola няма да се промени скоро.

