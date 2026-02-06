Курсът на еврото за 6 февруари 2026 г.

Еврото се котира за 1,1793 долара, което е ръст от 0,1 на сто. Eвропейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1798 долара.

