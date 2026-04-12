Шест съвета от милиардер, изградил всичко от нулата

Милиардерът в недвижимите имоти Дейвид Валентас изминава дълъг път – от тежко детство по време на Голямата депресия до изграждането на империя за милиарди. Още като дете в Рочестър, Ню Йорк, той се сблъсква с лишения, след като баща му получава инсулт, а майка му се бори да издържа семейството. Работата във ферми, суровите условия и липсата на ментори го принуждават сам да изгради пътя си. Въпреки трудностите, той успява да се възползва от възможностите – от стипендията за ROTC до кариера, която го отвежда до върха. По пътя си Валентас научава ценни уроци, които споделя като основа на своя успех, предава Forbes.

1. Вършете работата, която всички избягват

Още от ранните си години Валентас не подценява нито една работа и дори търси онези, които другите не искат да вършат. Тежкият труд във фермите го подготвя за предизвикателства като почистването на септични ями във военна база в Гренландия, където работи дълги часове без почивка. Тази нагласа – да приема дискомфорта и да върви към възможностите – се превръща в негова отличителна черта и по-късно му помага да поема рискове в кариерата и бизнеса.

2. Публичността може да промени живота ви

Обучението му в Университета на Вирджиния разширява хоризонтите му по начин, който никога не е преживявал преди. Срещите с хора от различни социални среди и участието в студентски общности му дават нова перспектива за света. Именно там той създава ключови контакти, включително бъдещия си бизнес партньор, което оказва огромно влияние върху развитието му и отваря врати към нови възможности.

3. Ако не можеш да го контролираш, не го притежавай

Първата му инвестиция в имот носи важен урок. Въпреки че на теория сделката изглежда успешна, лошото управление почти я проваля. Това го кара да осъзнае, че контролът е от решаващо значение. В бъдеще той изгражда стратегията си така, че винаги да управлява собствените си активи, превръщайки това в ключов принцип на бизнеса си.

4. Следвайте инстинктите си

Валентас вярва, че всеки трябва да открие какво го влече и да го преследва. Когато се премества в Ню Йорк, той осъзнава, че истинското му желание е да се занимава с недвижими имоти. Въпреки несигурността, той се доверява на вътрешния си глас и променя посоката си, воден от стремежа да създава, притежава и развива проекти.

5. Поемайте големи рискове

Един от най-смелите му ходове е инвестицията в западащия квартал Дъмбо в Бруклин. Въпреки отказите от банки и липсата на подкрепа от властите, той намира начин да реализира визията си чрез частни инвеститори и упорити преговори.

6. Изберете правилния партньор в живота

Според Валентас един от най-важните избори е този на житейски партньор. Той отдава голяма част от успеха си на съпругата си Джейн, която го подкрепя и му помага да изгради важни връзки. Тяхното партньорство се оказва ключово както за личния му живот, така и за професионалния му път, подчертавайки значението на правилната подкрепа до себе си.