×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1525 BGN
Петрол
111.01 $/барел
Bitcoin
$68,857.3
Последвайте ни
Финанси Европейска държава е продала последното си злато, съхранявано в САЩ

Европейска държава е продала последното си злато, съхранявано в САЩ

bTV Бизнес екип

Страната е обновила 129 тона, което представлява около 5% от общите ѝ запаси

Франция е продала и последното си злато, което се съхраняваше във Федералния резерв на САЩ. Така общите ѝ запаси от около 2437 тона – четвъртите по големина в света – вече са изцяло на територията на Париж, предава RFI. 

Снимка: iStock

Френската централна банка (Banque de France – BdF) съобщи, че между юли 2025 г. и януари 2026 г. е обновила 129 тона, което представлява около 5% от общите ѝ запаси, реализирайки печалба от 12,8 млрд. евро. BdF постепенно заменя по-старите, нестандартни кюлчета със съвременни, отговарящи на международните стандарти. Най-голямото преместване на злато е станало между 1963 и 1966 г., когато са изтеглени значителни количества както от ФЕД, така и от Английската централна банка. Сега изтеглянето от Ню Йорк е напълно приключило.

Вместо да извършва рафиниране и транспорт на златото, останало в САЩ, френската централна банка предпочете да го продаде и да закупи нови кюлчета от европейските борси, съобразени с модерните стандарти. Все още остават 134 тона по-стари кюлчета и монети, които планово ще бъдат подменени до 2028 г.

Управителят на BdF, Франсоа Вилроа дьо Гало, уточни, че решението за изтеглянето от САЩ е изцяло икономическо и няма политически мотиви Благодарение на тези златни операции централната банка е успяла да компенсира загубата от 7,7 млрд. евро от 2024 г., като преди миналата година е реализирала нетна печалба от 8,1 млрд. евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

