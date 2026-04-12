Историята на първия български изобретател Николай Тошкович

В историята на българското предприемачество и техническа мисъл рядко се срещат фигури, които съчетават новаторство, международен опит и обществена отдаденост така естествено, както Николай Тошкович. Той остава в историята като първия български изобретател и автор на патента – постижение, което го поставя сред пионерите на индустриалната епоха не само у нас, но и в по-широк европейски контекст.

Житейският му път започва през 1831 г. в Одеса – динамичен търговски и културен център на Руската империя. Роден в семейството на търговеца Стефан Тошкович, преселник от Калофер, Николай израства в среда, в която предприемаческият дух и националната идентичност вървят ръка за ръка. Домът на фамилията се превръща в средище на българщината – място, където се обсъждат идеи, подкрепят се сънародници и се изгражда силно чувство за принадлежност. Тази атмосфера неизбежно оформя възгледите на младия Тошкович и поставя основите на бъдещата му мисия.

Образованието му в Практическия технологичен институт в Санкт Петербург го въвежда в света на индустриалните иновации – сектор, който по това време е двигател на икономическия растеж в Европа. Там той придобива не само технически знания, но и стратегическо мислене, което по-късно ще приложи в практиката.

След завръщането си в Одеса, Тошкович се утвърждава не само като инженер, но и като общественик. Той активно подпомага български младежи – жест, който го издига в очите на сънародниците му и го превръща в уважавана фигура в емигрантските среди. За тази негова роля свидетелства и Захари Стоянов, който отбелязва значението му за българската общност.

Ключов етап в професионалното развитие на Тошкович е престоят му във Франция между 1855 и 1860 г. Това е период, в който индустриалната революция е в разгара си, а парните машини са сърцето на икономическата трансформация. Там българинът се посвещава на задълбочено изучаване на тяхното производство. Паралелно с това провежда комплексни изследвания в областта на корабостроителната техника – стратегически сектор, свързан с търговията и логистиката.

Тези усилия не са случайни. Според изследвания, задачата му е възложена от Руското дружество за параходство и търговия – организация с ключова роля в развитието на морския транспорт. Така Тошкович се оказва в центъра на една от най-важните индустриални трансформации на своето време.

След 1860 г. той се завръща в Одеса, където поема поста главен инженер в работилниците на същото дружество. Там прилага натрупания опит и знания, допринасяйки за модернизацията на производствените процеси и за развитието на корабостроенето.

Днес, когато иновациите и предприемачеството са в основата на икономическия растеж, фигури като Тошкович напомнят, че българската традиция в тези области има дълбоки корени. Той не просто създава технологии – той създава пример.