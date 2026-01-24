Пет национални парка в САЩ, до които може да се стигне само с лодка или самолет

През 2024 г. рекордните 331,9 милиона души са посетили обекти на Националната паркова служба в САЩ

Пътуването с автомобил до националните паркове е класика за САЩ, но онези, които търсят истинско усещане за дивата природа, могат да поемат по различен път — към паркове, достъпни единствено по вода или по въздух. През 2024 г. рекордните 331,9 милиона души са посетили обекти на Националната паркова служба, което означава, че много от популярните дестинации вече са съпътствани от задръствания и тълпи, предава ВВС. Ето кои са най-известните национални паркове, достъпни само по вода и въздух.

Снимка: iStock

Национален парк „ Ченъл Айлъндс “, Калифорния

Често наричан „Галапагосите на Северна Америка“, Националният парк „Ченъл Айлъндс“ обхваща пет вулканични острова, разположени на 20 до 70 мили от южното крайбрежие на Калифорния. До тях се стига само с ферибот или частна лодка от Вентура или Окснард. Паркът е дом на 145 ендемични растителни и животински вида и предлага драматични скални върхове, заливи и туристически пътеки. Поради липсата на автомобили придвижването е възможно единствено пеша, с каяк или с лодка.

Национален парк и резерват „ Портите на Арктика“, Аляска

Разположен северно от Северния полярен кръг, „Портите на Арктика“ е най-северният и най-слабо посещаван национален парк в САЩ. Тук няма пътища, маркирани пътеки или къмпинги, а достъпът е възможен само с въздушно такси или пеши преход. Огромната територия от 8,4 милиона акра тундра и бореална гора впечатлява с диви реки, езера и върховете на планинската верига Брукс, но изисква сериозна подготовка и умения за оцеляване.

Снимка: iStock

Национален парк „ Драй Тортугас “, Флорида

Разположен на 70 мили западно от Кий Уест в Карибско море, Националният парк „Драй Тортугас“ обхваща предимно океанска територия, като 99% от площта му е под вода. Паркът включва седем малки острова и третия по големина бариерен риф в света, както и внушителния Форт Джеферсън от XIX век. Посетителите могат да пристигнат с ферибот, частна лодка или хидроплан, а мястото предлага отлични условия за гмуркане, наблюдение на птици и нощно наблюдение на звездното небе.

Национален парк Айл Роял , Мичиган

Националният парк Айл Роял представлява отдалечен архипелаг от над 450 острова в езерото Супериор и е отворен за посетители от средата на април до октомври. Биосферен резерват на ЮНЕСКО, паркът предлага гъсти гори, маршрути за пешеходен туризъм, възможности за гмуркане до корабокрушения и водни приключения с каяк или кану. Достъпът е възможен чрез ферибот или хидроплан, а нощувките изискват предварителна организация.

Национален парк и резерват „ Катмай “, Аляска

Обхващащ около четири милиона акра дива територия, Националният парк и резерват „Катмай“ е прочут с приблизително 2200 кафяви мечки и с Долината на десетте хиляди димни мъгли — следа от най-голямото вулканично изригване на XX век. До парка се стига само с лодка или хидроплан, а наблюдателните платформи при Брукс Кемп го превръщат в едно от най-добрите места в света за наблюдение на мечки в естествената им среда.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN