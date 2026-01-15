BGN → EUR
Свят Тръмп въведе 25% мита върху вноса на някои усъвършенствани компютърни чипове

Тръмп въведе 25% мита върху вноса на някои усъвършенствани компютърни чипове

Свят

bTV Бизнес екип

Mотивът е защитата на националната сигурност на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп въведе 25-процентни мита върху вноса на определени усъвършенствани компютърни чипове като процесора за изкуствен интелект на "Енвидиа" (Nvidia) - Ейч200 (H200), и сходен полупроводник на "Адвансд мaйкро дивайсис" (Advanced Micro Devices - AMD), наречен ЕмАй325Екс (MI325X), предаде "Ройтерс", като се позова на изявление на Белия дом.

Тръмп мотивира тази мярка със защитата на националната сигурност на САЩ, предаде БТА. Това е част от по-широките усилия на американския лидер да стимулира производството на повече полупроводници в САЩ и да намали на зависимостта на страната от вноса на чипове.

"В момента САЩ произвеждат напълно самостоятелно едва около 10% от необходимите им чипове, което ги прави силно зависими от чуждестранни вериги за доставки. Тази зависимост... създава значителен икономически риск и застрашава националната сигурност", пише в изявлението на Белия дом.

Не правете тази грешка при попълване на данъчна декларация

Тръмп въведе редица мита, с които се стреми да засили на американското производство. През септември той обяви нови мащабни мита за редица стоки, включително 100-процентни мита върху вноса на лекарства и 25-процентни мита върху вноса на тежкотоварни камиони.

През април правителството на Тръмп започна разследване на вноса на фармацевтични продукти и полупроводници по член 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г. (Trade Expansion Act), който позволява на президента да налага мита в защита на националната сигурност. Белият дом посочи, че силната зависимост от производството на тези продукти зад граница представлява заплаха за САЩ.

Макар американски компании като "Енвидиа", "Адвансд мaйкро дивайсис" и "Интел" (Intel) да проектират много от най-широко използваните чипове, повечето от тях се произвеждат в чужбина, най-вече от базирания в Тайван производител Ти Ес Ем Си (TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.).

САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“ до 28 февруари

Новите мита няма да важат за чипове, внасяни за центрове за обработка на данни в САЩ , стартиращи компании, потребителски приложения, които не са свързани с центрове за обработка на данни, приложения, използвани в цивилната индустрия, които не са свързани с центрове за обработка на данни, и приложения, предвидени за държавния сектор на САЩ.

В изявлението на Белия дом се посочва, че в близко бъдеще Тръмп може да въведе и по-широки мита върху вноса на полупроводници и техните производни продукти с цел стимулиране на вътрешното производство.

