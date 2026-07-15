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Топ 5 Невидимите разходи, които изяждат заплатата ви, без да го осъзнавате

Невидимите разходи, които изяждат заплатата ви, без да го осъзнавате

bTV Бизнес екип

Дори и с добре обмислен бюджет, понякога неусетните разходи могат бързо да намалят заплатата ни

Случвало ли ви се е да имате добре подреден бюджет, но въпреки това в края на месеца да се чудите къде са отишли парите ви? Понякога именно малките и незабележими разходи могат постепенно да намалят спестяванията ви, без дори да усещате. Ето най-често срещаните скрити разходи и няколко лесни начина да си върнете контрола върху финансите.

Сред най-разпространените са забравените абонаменти за стрийминг платформи, приложения, онлайн издания и платени бюлетини. Макар всяка отделна сума да изглежда малка, натрупването на няколко месечни такси може сериозно да се отрази на бюджета. Добра практика е на всеки няколко месеца да преглеждате активните си абонаменти и да прекратявате тези, които вече не използвате.

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Снимка: iStock

Друг често пренебрегван разход са банковите такси – месечни такси за обслужване, тегления от банкомати извън мрежата или излишни лихви. Сравняването на различни банкови предложения и използването на подходящи услуги може да ви помогне да намалите тези разходи. Също така импулсивните покупки – като ежедневното кафе навън, малки онлайн поръчки или чести посещения на заведения – изглеждат незначителни, но в дългосрочен план могат да окажат голямо влияние. Полезен подход е да изчакате 24–48 часа преди покупка, която не е необходима, и да планирате разходите си предварително.

Легендарният

Хранителните отпадъци също представляват сериозен скрит разход. Храната, която изхвърляме, всъщност е пари, които вече сме похарчили. Средностатистическо семейство може да губи стотици евро годишно заради неизползвани продукти. Планирането на храненията, съставянето на списък за покупки и замразяването на остатъците могат значително да намалят тези загуби.  Отлагането на поддръжката на автомобила или дома също може да доведе до по-големи разходи в бъдеще. Малките проблеми често се превръщат в скъпи ремонти, ако бъдат пренебрегнати. Създаването на бюджет за профилактика и спазването на график за поддръжка могат да ви спестят значителни суми.

Снимка: iStock

Не на последно място, следете за незабелязани увеличения на цените при услуги като телефон, интернет и електричество. Редовно преглеждайте сметките си, сравнявайте предложенията на различни доставчици и адаптирайте потреблението си според реалните си нужди. Когато започнете да обръщате внимание на тези скрити разходи и изградите по-добри финансови навици, можете да освободите стотици или дори хиляди долари годишно. Контролът върху бюджета започва с информирани решения и постоянна бдителност.

Ако въпреки промените в навиците си продължавате да изпитвате финансови затруднения, потърсете професионален съвет. Консултация с лицензиран специалист по несъстоятелност може да ви помогне да разберете възможностите си и да намерите път към по-стабилно финансово бъдеще.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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