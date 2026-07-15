5 грешки по време на почивка, които могат да ви струват стотици евро

Как е препоръчително да се разплащате в чужда държава?

Дори най-добре планираната почивка може да се окаже по-скъпа от очакваното заради няколко на пръв поглед дребни пропуска. Експерти по пътуванията съветват да избягвате някои от най-често срещаните грешки, които могат да ви костват време, пари и излишен стрес, предава Melanie Mai.

1. Скючете застраховка веднага след резервацията

Една от най-честите грешки е отлагането на туристическата застраховка до последния момент. Всъщност много от най-честите застрахователни искове възникват още преди самото пътуване – заради заболяване, инцидент или семейна извънредна ситуация. Ако вече сте платили самолетни билети, хотел или екскурзии, без застраховка може да загубите цялата сума.

2. Проверете какво реално покрива полицата

Не е достатъчно просто да имате застраховка – важно е да знаете какво включва тя. Различните полици покриват различни ситуации, а най-важните условия често се крият в раздела с изключенията. Проверете внимателно дали сте защитени при отменени полети, загубен багаж, медицински разходи или други непредвидени ситуации.

3. Бъдете внимателни при наемането на автомобил

Преди да резервирате кола, прочетете отзивите за компанията и обърнете внимание на политиката за горивото. При получаване направете снимки на автомобила от всички страни и се уверете, че всички вече съществуващи щети са описани. Това може да ви спести неприятни такси след връщането на автомобила.

4. Не плащайте излишно на летището

Летищата са сред местата, където пътниците най-лесно харчат повече от необходимото. Безмитните магазини невинаги предлагат най-добрите цени, а покупките често са импулсивни. Добре е предварително да проверите цените и да купувате само това, което действително ви е необходимо.

5. Винаги избирайте плащане в местната валута

Когато плащате с карта или теглите пари в чужбина, избирайте местната валута, а не тази на собствената си държава. Така обикновено получавате по-изгоден обменен курс и избягвате допълнителните такси, които често се начисляват при автоматичното превалутиране.