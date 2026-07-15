DeepSeek планира първично публично предлагане в Шанхай през 2027 година

Миналия месец компанията набра 7,4 милиарда долара при първия си кръг външно финансиране

Китайската компания за изкуствен интелект „ДийпСийк“ (DeepSeek) подготвя първично публично предлагане (IPO) на борсата в Шанхай още през второто тримесечие на 2027 година, за да финансира разширяването на изследователската си дейност и инфраструктурата за изкуствен интелект. Това съобщи "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на източници, запознати с плановете на компанията.

Според информацията „ДийпСийк“ води разговори с банки и потенциални инвеститори, като се стреми да подаде документите за листването до края на тази година. Графикът обаче остава зависим от одобрението на китайските регулатори и може да претърпи промени.

Миналия месец компанията, базирана в Ханджоу, набра 7,4 милиарда долара при първия си кръг външно финансиране, който оцени дружеството на над 50 милиарда долара.

По информация на източниците основателят Лян Вънфън вече преговаря и за нов кръг финансиране, като се стреми към оценка от поне 71 милиарда долара. Очаква се компанията да привлече още няколко милиарда долара, като ръководството подбира внимателно инвеститорите, за да избегне натиск върху дългосрочната научноизследователска стратегия.

Засиленото търсене на капитал се случва на фона на ожесточаващата се конкуренция между китайските и американските разработчици на изкуствен интелект. Компаниите се нуждаят от значителни инвестиции за изграждане на центрове за данни, закупуване на изчислителни мощности и привличане на висококвалифицирани специалисти.

Допълнителен стимул за инвестициите даде представянето през април на новата система „Митос“ (Mythos) на американската компания „Антропик“ (Anthropic), което според представители на китайската индустрия е засилило опасенията, че страната може да изостане в надпреварата за лидерство в сферата на изкуствения интелект.

По време на среща с инвеститори през май Лян Вънфън предупреди, че без допълнително финансиране „ДийпСийк“ рискува да загуби способността си да задържа водещите специалисти и да разширява необходимата изчислителна инфраструктура. До този момент компанията се финансираше основно със средствата на своя основател и на съоснования от него хедж фонд.

Председателят на „Алибаба“ (Alibaba) Джо Цай също заяви през юни, че инвестициите в инфраструктура и веригите за доставки за изкуствен интелект в Китай все още са недостатъчни.

Нарастващите инвестиции в сектора прозират и при други компании. „БайтДенс“ (ByteDance), собственик на „ТикТок“ (TikTok), преговаря за заем на стойност 20 милиарда долара за разширяване на инвестициите си в изкуствен интелект. Междувременно „Джипу ЕйАй“ (Zhipu AI) набра 4 милиарда долара след първичното си публично предлагане през януари, а пазарната ѝ оценка вече надхвърля 90 милиарда долара.

През последните месеци китайските регулатори облекчиха правилата за листване на компании за изкуствен интелект на технологичния сегмент на борсата в Шанхай, позволявайки достъп до капиталовия пазар и на дружества, които все още не реализират печалба.

В последния си кръг на финансиране „ДийпСийк“ получи подкрепа от държавен фонд за изкуствен интелект, както и от „Тенсент“ (Tencent) и производителя на батерии „Контемпорари Амперекс Текнолъджи“ (Contemporary Amperex Technology), предаде БТА. Компанията вече обяви и мащабна кампания за наемане на нови служители с цел удвояване на персонала в основните си инженерни екипи.

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