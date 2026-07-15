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БГ Бизнес В българските морски пристанища ще бъде въведен електронен обмен на информация

В българските морски пристанища ще бъде въведен електронен обмен на информация

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Цифровата платформа е разработена от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

В българските морски пристанища ще бъде въведен електронен обмен на информация за корабите, извършващи международни плавания, съобщиха от правителствената пресслужба.

Правителството прие постановление, с което регламентира използването на Националната система за електронен обмен на информация в пристанищата (Port Community System - PCS). С него се изменя наредбата, която урежда граничния, митническия, здравния, ветеринарномедицинския и фитосанитарния контрол в пристанищата.

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От правителствената пресслужба посочват, че цифровата платформа е разработена от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г., предаде БТА. Системата осигурява сигурен обмен на данни между държавните органи, пристанищните оператори и ползвателите на пристанищата, като въвежда принципа на еднократното подаване на информация и автоматизира ключови логистични процеси.

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С приетите промени се определят функциите на системата, взаимодействието ѝ с други национални информационни платформи, кръгът на ползвателите и изискванията за сигурност и защита на данните. Постановлението включва и прецизиращи изменения в наредбата с цел по-голяма яснота, съответствие със законодателството и улесняване на икономическите оператори.

От пресслужбата допълват, че се очаква промените да доведат до значително опростяване на административните процедури при митническата обработка на товари и стоки, както и до по-ефективен граничен контрол чрез електронен обмен на информация в морските пристанища за обществен транспорт. 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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