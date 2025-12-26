Тези имения са истински лукс

Пазарът на луксозни недвижими имоти в Европа продължава да бъде притегателна точка за световния елит – от холивудски актьори и модни дизайнери до държавни лидери. За знаменитостите тези покупки не са просто въпрос на комфорт и статус, а дългосрочни инвестиции в активи с висока стойност, разположени в едни от най-стабилните и престижни пазари в света.

Къде купуват най-скъпите имоти знаменитостите?

Според последните данни Франция оглавява класацията като страната, в която знаменитостите придобиват най-скъпите имоти в Европа. Следват Великобритания, Италия и Швейцария – пазари, които съчетават ограничено предлагане, историческа стойност и силно международно търсене.

Ето най-скъпите имоти, притежавани от знаменитости в Европа

Мохамед бин Салман – Франция

Стойност: 275 млн. евро

Най-скъпата сделка с жилищен имот в Европа за последното десетилетие принадлежи на престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, който през 2015 г. придобива Château Louis XIV край Париж за внушителните 275 милиона евро.

Макар построен през 2000-те години, замъкът е проектиран в стил XVII век и разполага с 57 акра паркове, ров с вода и технологични екстри като фонтани, управлявани чрез смартфон. Сделката се счита за емблематична за сегмента „ултралукс“ в Европа.

Том Форд – Великобритания

Стойност: около 89 млн. евро

Модният дизайнер Том Форд притежава втория най-скъп имот в класацията – лондонско имение в квартал Челси, оценено на около 104 млн. долара (89 млн. евро). Сделката е отчетена като най-скъпата жилищна продажба във Великобритания за 2024 г., разположена в близост до Хайд Парк и река Темза.

Стойност: около 86 млн. евро

Италианската вила на Джордж Клуни на езерото Комо е класически пример за имот, чиято стойност нараства значително във времето. Закупена през 2002 г. за около 11 млн. евро, днес Villa Oleandra се оценява на приблизително 100 млн. долара (86 млн. евро).

Клуни притежава общо четири имота в района и е дори обявен за почетен гражданин на местното градче – рядък пример за интеграция на знаменитост в местната общност.

Брад Пит и Анджелина Джоли – Франция

Стойност: около 69 млн. евро

Въпреки раздялата си, Брад Пит и Анджелина Джоли остават съсобственици на замък в Коренс, Южна Франция, оценяван на около 80 млн. долара (69 млн. евро). Имотът разполага с близо 30 стаи, вътрешен басейн, киносалон и редица допълнителни луксозни удобства.

Стойност: около 65 млн. евро

Покойната музикална легенда Тина Търнър притежаваше имот в Швейцария, оценен на около 76 млн. долара (65 млн. евро). Разположен върху 5,5 акра, комплексът включва 10 сгради и частен достъп до езеро – типичен пример за дискретния, но изключително скъп швейцарски лукс.

Джони Деп – Франция

Стойност: над 72 млн. евро (включително инвестиции)

Джони Деп купува цял изоставен провансалски хамлет близо до Сен Тропе през 2001 г. за около 60 млн. евро. Впоследствие инвестира още 14 млн. долара (около 12 млн. евро) в реновации, като запазва оригиналните каменни и дървени елементи.

Днес имотът включва две плувни басейна, бистро, 15 спални, шест къщи за гости и дори скейт парк – уникален пример за творчески подход към луксозния недвижим актив.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN