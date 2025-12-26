Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Тази бира се произвежда и предлага само около Коледа – ето коя
Бирата се продава от края на октомври до началото на януари
Тези имения са истински лукс
Пазарът на луксозни недвижими имоти в Европа продължава да бъде притегателна точка за световния елит – от холивудски актьори и модни дизайнери до държавни лидери. За знаменитостите тези покупки не са просто въпрос на комфорт и статус, а дългосрочни инвестиции в активи с висока стойност, разположени в едни от най-стабилните и престижни пазари в света.
Според последните данни Франция оглавява класацията като страната, в която знаменитостите придобиват най-скъпите имоти в Европа. Следват Великобритания, Италия и Швейцария – пазари, които съчетават ограничено предлагане, историческа стойност и силно международно търсене.
Ето най-скъпите имоти, притежавани от знаменитости в Европа
Мохамед бин Салман – Франция
Стойност: 275 млн. евро
Най-скъпата сделка с жилищен имот в Европа за последното десетилетие принадлежи на престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, който през 2015 г. придобива Château Louis XIV край Париж за внушителните 275 милиона евро.
Макар построен през 2000-те години, замъкът е проектиран в стил XVII век и разполага с 57 акра паркове, ров с вода и технологични екстри като фонтани, управлявани чрез смартфон. Сделката се счита за емблематична за сегмента „ултралукс“ в Европа.
Том Форд – Великобритания
Стойност: около 89 млн. евро
Модният дизайнер Том Форд притежава втория най-скъп имот в класацията – лондонско имение в квартал Челси, оценено на около 104 млн. долара (89 млн. евро). Сделката е отчетена като най-скъпата жилищна продажба във Великобритания за 2024 г., разположена в близост до Хайд Парк и река Темза.
Джордж Клуни – Италия
Стойност: около 86 млн. евро
Италианската вила на Джордж Клуни на езерото Комо е класически пример за имот, чиято стойност нараства значително във времето. Закупена през 2002 г. за около 11 млн. евро, днес Villa Oleandra се оценява на приблизително 100 млн. долара (86 млн. евро).
Клуни притежава общо четири имота в района и е дори обявен за почетен гражданин на местното градче – рядък пример за интеграция на знаменитост в местната общност.
Брад Пит и Анджелина Джоли – Франция
Стойност: около 69 млн. евро
Въпреки раздялата си, Брад Пит и Анджелина Джоли остават съсобственици на замък в Коренс, Южна Франция, оценяван на около 80 млн. долара (69 млн. евро). Имотът разполага с близо 30 стаи, вътрешен басейн, киносалон и редица допълнителни луксозни удобства.
Тина Търнър – Швейцария
Стойност: около 65 млн. евро
Покойната музикална легенда Тина Търнър притежаваше имот в Швейцария, оценен на около 76 млн. долара (65 млн. евро). Разположен върху 5,5 акра, комплексът включва 10 сгради и частен достъп до езеро – типичен пример за дискретния, но изключително скъп швейцарски лукс.
Джони Деп – Франция
Стойност: над 72 млн. евро (включително инвестиции)
Джони Деп купува цял изоставен провансалски хамлет близо до Сен Тропе през 2001 г. за около 60 млн. евро. Впоследствие инвестира още 14 млн. долара (около 12 млн. евро) в реновации, като запазва оригиналните каменни и дървени елементи.
Днес имотът включва две плувни басейна, бистро, 15 спални, шест къщи за гости и дори скейт парк – уникален пример за творчески подход към луксозния недвижим актив.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Бирата се продава от края на октомври до началото на януари
Обработката на едно връщане може да струва на търговците близо 40% от първоначалната цена на артикула
До края на 2025 г. реалните заплати ще се увеличат в 23 от 25 изследвани страни.