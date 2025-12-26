Това са най-добрите спа курорти в Сърбия

Релакс на достъпни цени, близо до България

Сърбия се налага като атрактивна дестинация за СПА и уелнес туризъм в Европа, благодарение на богатите си минерални извори, благоприятния климат и конкурентните цени. Този туристически сегмент не само подобрява международния туристически поток, но и стимулира регионалното развитие и икономическия растеж.

СПА курортите в Сърбия предлагат различни нива на настаняване — от по-достъпни опции до луксозни хотели с богат набор от уелнес услуги. Ето подбор на най-значимите дестинации и ориентировъчни цени на нощувки:

Водещи СПА курорти и цени

Vrnjačka Banja — най-популярният СПА център

Vrnjačka Banja е водещата СПА дестинация в Сърбия с над 70 хотела и огромен брой посетители всяка година.

Средните цени на хотели с уелнес и СПА услуги във Vrnjačka Banja са приблизително 96 € на нощ в спа хотел, според текущи данни от резервационни сайтове.

Тук може да намерите както луксозни хотели и СПА центрове, така и по-бюджетни варианти за престой, което прави курорта подходящ за широк кръг клиенти — от семейства до корпоративни групи.

Niška Banja е известен с лечебните си термални води и лесния достъп от град Ниш.

Цените за нощувка в хотели и пенсиони в района започват от 25–50 € на нощ за базово настаняване, а цените за по-комфортни помещения обикновено варират около 47–70 € или повече, според резервационни платформи.

Тази СПА дестинация е привлекателна както за кратки уикенд почивки, така и за по-дълги уелнес престои на умерен бюджет.

Banja Koviljača — класически балнео курорт

Banja Koviljača е една от най-старите СПА градчета в страната с минерални извори, които се използват за терапевтични процедури.

Средните цени на нощувки за спа хотели тук са около 55–92 € на вечер.

Хотели като Hotel Royal Spa предлагат както стандартни стаи, така и по-луксозни опции, с възможности за включени уелнес процедури (сауна, масажи и др.).

Освен тези три основни дестинации, Сърбия има и множество други спа места, подходящи за различни бюджети:

Луковска баня, Сокобаня, Пролом баня и др. — предлагат бюджетни нощувки от само 5–30 €, с и без включени СПА услуги.

Частни квартири и апартаменти също са често срещан избор, особено за групови или дългосрочни посещения.

СПА курортите често успяват да разчупят сезонността на типичния летен туризъм, предлагайки привлекателни пакети през цялата година. Това помага на местната икономика да поддържа стабилни приходи и заетост извън пиковите месеци.

