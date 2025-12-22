Избягайте от студа на тези 5 "топли" коледни базара в Европа

Ето къде да пътувате, ако не обичате студа

Ако обичате места като коледните пазари, но не понасяте ниски температури и предпочитате палми, има много такива пазари в топли и слънчеви европейски дестинации. От Атина до Валета, организацията European Best Destinations публикува проучване сред експерти по туризъм, туристически агенции и хиляди пътешественици, което разкрива най-вълшебните коледни пазари в топлите части на Европа.

Валенсия, Испания: 13 декември до 6 януари

Известният Град на изкуствата и науките във Валенсия, разкошен културен комплекс, проектиран от испанските архитекти Сантяго Калатрава и Феликс Кандела, се превръща в пъстър коледен пазар всяка година. Любителите на слънцето ще се насладят на футуристичната атмосфера, осветена от слънчева светлина и заобиколена от палми. Центърът е пълен със занаятчийски сергии, творчески работилници и семейни представления. Сергиите за занаяти предлагат ръчно изработени подаръци, а камионите за гурме храна сервират регионални специалитети, сладки изкушения и празнични напитки.

Мадрид, Испания: 29 ноември до 31 декември

Празнувайте Коледа под ясното синьо небе на Мадрид, на великолепния площад Пласа Майор от 15-ти век, където празничният сезон пристига облян от слънце. От края на ноември до края на декември този исторически площад се превръща в оживен коледен пазар, пълен с блестящи светлини, украсени сергии и аромат на вкусна храна. Посетителите могат да разгледат ръчно изработени подаръци, да опитат турон (лакомство с нуга) и горещ шоколад, както и да се насладят на изпълнения на живо, заобиколени от един от най-ослепителните светлинни дисплеи в Европа.

Валета, Малта: 6 декември до 5 януари

До началото на януари, градът Валета, включен в списъка на ЮНЕСКО, е една от най-специалните коледни дестинации в Европа. Коледният базар във Валета през 2025 г. съчетава средиземноморското слънце с блясъка на празничните светлини, забавленията на живо и очарованието на историческите малтийски улици.

Посетителите могат да се разходят сред редици дървени къщи, предлагащи ръчно изработени подаръци, местни дяконии и традиционни малтийски коледни лакомства, заобиколени от палми и гледка към морето.

Саламанка, Испания: от 6 декември до 6 януари

Разположен в сърцето на главния площад Плаза Майор, обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, Коледният пазар в Саламанка през 2025 г. съчетава вековна история с топла, автентична празнична атмосфера. Около 60 дървени къщи изпълват площада с ръчно изработени подаръци, празнични декорации и регионални специалитети.

Посетителите могат да опитат испански коледни деликатеси като турон, мантекада и полворонес, както и да разгледат художествените занаяти на местни майстори. В допълнение към пазара, посетителите могат да очакват и коледни песни и уникален дух на общност.

Атина, Гърция: от 1 декември до 6 януари

Една от най-атрактивните коледни дестинации в Европа съчетава празничен чар, древно наследство и мек средиземноморски климат. Основното тържество се провежда на площад Синтагма, където блещукащи светлини, високи коледни елхи и редици от сергии изпълват площада с цвят и енергия, оградени от неокласическа архитектура и синьо зимно небе.

Посетителите могат да разгледат ръчно изработени занаяти, да опитат традиционни гръцки коледни лакомства и да се насладят на представления на живо, детски занимания и концерти на открито. Празничната атмосфера се разпространява из целия град, от цветни площади до кафенета на покривите с изглед към древния Акропол.

