Това са най-скъпите градове в света за 2025 г.

Половината от тях са в Европа

Всяка година Mercer, консултантската компания, фокусирана върху световната икономика, публикува своя списък с най-скъпите градове в света. Индексът изброява 226 града в света, подредени по ред, като измерва колко „скъп“ е всеки един от тях, като сравнява разходите за повече от 200 артикула във всяко място, включително транспорт, храна, дрехи, стоки за бита и забавления. Mercer казва, че „цялостната класация служи като ценен компас, предоставящ насоки през сложния пейзаж на разходите за живот в градовете по света“. В другия край на списъка на Mercer, градовете, които са класирани с най-ниски разходи за живот миналата година, са Исламабад, Лагос и Абуджа.

И така кои са най-скъпите градове?

Сингапур

Начело в списъка, този луксозен рай безспорно е един от най-скъпите градове в света. Сингапур предлага изобилие от луксозни преживявания – дори ботаническата му градина е описана от Lonely Planet като „фантастична земя от 101 хектара на стойност 1 милиард сингапурски долара с биокуполи от космическата ера, високотехнологични супердървета и причудливи скулптури“. Успокояващият хотел Mandarin Oriental е с изглед към комплекса Marina Bay Sands – перлата в короната на силуета на града и символ на съвременен Сингапур.

Този град демонстрира луксозните си качества бляскаво чрез емблематичен силует, блестящо пристанище и впечатляваща ресторантска сцена. Но навсякъде има и буйни зелени върхове, предлагащи панорамни гледки. Отседнете на полуострова, за да се потопите в магията на стария свят, точно на брега на Коулун, и вечеряйте в Wing, изисканото заведение на Вики Ченг без правила, което възхвалява осемте велики китайски кухни с ослепителен ефект.

Цюрих

Цюрих отново затвърждава позицията си сред топ 10 на най-скъпите градове в света, според последните класации на Economist Intelligence Unit (EIU). Швейцарският финансов център, традиционно свързван със стабилност и качество на живот, се извисява в класацията основно заради високите цени на жилищата и транспортните разходи – фактори, които го правят предизвикателна, но същевременно престижна дестинация за живот и бизнес.

Градът, разположен на брега на едноименното езеро и в подножието на Алпите, съчетава икономическа мощ със забележително високо качество на услуги. В рамките на пътуванията от типа "Величествена Швейцария", туристите често започват и завършват маршрута си именно в Цюрих.

Женева

На броени часове разстояние, Женева също държи високи позиции в класацията. Седалище на множество международни организации, градът е символ на глобален дипломатически и бизнес престиж. Високата ценова среда обаче е ежедневие за жителите му.

Един от еталоните за местен лукс е хотел d’Angleterre, където класическата атмосфера с тежки материи и тъмно дърво се комбинира с панорама към езерото Леман и прочутия фонтан. Женева съчетава уют и изисканост, но остава един от най-скъпите пазари за недвижими имоти и услуги в света.

Копенхаген

Датската столица, класирана от EIU на осмо място, е добре известна като скъпа уикенд дестинация. Въпреки това, Копенхаген предлага уникално преживяване, което съчетава традиция и модерност.

Хотели като 71 Nyhavn, разположени в реставрирани складови сгради от XIX век, са олицетворение на скандинавския минимализъм. Градът привлича гурме туристи с ресторанти като Høst, отличен със звезда Мишлен, а бизнес посетителите намират тук стабилна инфраструктура и динамичен пазар. Цената на престоя обаче отразява високото качество на живот и социалната политика на Дания.

Париж

Френската столица няма нужда от представяне. Париж продължава да бъде световен еталон за лукс, култура и гастрономия, като същевременно остава сред най-скъпите градове за туристи и жители.

Пътувания от типа „Върховна Франция“ често завършват в хотел Napoleon, романтичен адрес в близост до Триумфалната арка. Кулминация за много посетители е вечеря на Айфеловата кула – символична среща на високата кухня и незабравимата панорама. Париж е не само туристическа мечта, но и ключов бизнес хъб за Европа.

Отиваме в този град, за да пазаруваме нашироко, да се храним луксозно и да спим спокойно в някои от най-изисканите хотели в света, сред безпогрешния шум на един от най-скъпите градове в света. Може да се почувствате като част от луксозно преживяване в хотел Fifth Avenue, някога част от имението на светска личност от 19-ти век, сензационно реставриран с палитра от кутии за бижута, пищни тапети, богато украсени ламперии и стриди а ла пом в Café Carmellini.

