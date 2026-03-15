Кой е най-богатият номиниран за „Оскар“ 2026? Един води с 300 млн. долара

98-ата церемония по връчване на наградите „Оскар“ ще се проведе на 15 март, където ще бъдат почетени най-добрите таланти на филмовата индустрия. Тази година са номинирати филмите „Грешници“ е начело с 16 номинации, следван от „Една битка след друга“ с 13. „Марти Суприм“, „Франкенщайн“ и „Сентиментална стойност“ имат по девет, а „Хамнет“, режисиран от Клоуи Джао, получи осем.

Преди събитието, разглеждаме нетното състояние на номинираните в категориите за най-добър актьор, най-добра актриса и поддържаща роля, за да разкрием кой е най-богатият номиниран за Оскарите за 2026 г. Ето списъкът, според Insider Media, като актьрите, чиито състояние е до голяма степен неизвестно, не са включени в списъка:

1. Леонардо ди Каприо - 300 милиона долара

Леонардо ди Каприо е най-богатият актьор номиниран за „Оскар“а тази година. Той е номинирам за ролята си на Боб, пропаднал революционер, живеещ в състояние на параноя, в One Battle After Another. Той е участвал в някои от най-касовите филми на всички времена, включително „Титаник“, който е събрал 2,24 милиарда долара в световен мащаб в боксофиса. Различни доклади сочат, че нетното състояние на носителя на „Оскар“ е около 300 милиона долара.

2. Кейт Хъдсън - 80 милиона долара

Кейт Хъдсън е участвала в редица боксофис хитове, включително „Как да разкараш гаджето за 10 дни“ , който според източници ѝ е донесъл заплата от 4,5 милиона долара, и „Булчински войни“, където е спечелила приблизително 7 милиона долара. Освен актьорската си кариера, Хъдсън е и съосновател на марката за спортно облекло Fabletics.

3. Шон Пен - 70 милиона долара

Шон Пен е натрупал състояние от приблизително 70 милиона долара през кариерата си като актьор, режисьор и сценарист. Неговите отличия включват две награди „Оскар“ и „Златен глобус“. На тазгодишните награди „Оскар“ той е номиниран за най-добър поддържащ актьор за One Battle after Another.

4. Ема Стоун - 60 милиона долара

Носителката на награда „Оскар“ Ема Стоун е една от най-успешните холивудски актриси, с портфолио от филми, сред които La La Land, „Клети създания“ и „Невероятният Спайдърмен“ През 2017 г. Forbes изчислява, че Стоун е спечелила 26 милиона долара за ролята си на Миа в La La Land. Сега нейното нетно състояние се оценява на 60 милиона долара.

5. Итън Хоук - 57 милиона долара

С кариера от над четири десетилетия, Итън Хоук за първи път получава признание за участието си в „Обществото на мъртвите поети“ през 1989 г. Други забележителни негови филми включват трилогията „Преди изгрев“ , „Греховен “, „Юношество “ и „Черният телефон“. Извън екрана Хоук е изградил репутация в режисурата и театъра, участвайки в продукции, включително „Чайката“ и „Хенри IV“. Според доклади нетното състояние на звездата от „Синята луна“ е около 57 милиона долара.

