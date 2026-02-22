Кои са най-скъпите цветя в света?

В света на флората има видове, които се считат за истински съкровища

Цветята са едни от най-красивите и ценни дарове на природата, а някои от тях се отличават не само с красотата си, но и с изключителната си стойност. В света на флората има видове, които се считат за истински съкровища, както заради рядкостта, така и заради труда и времето, необходими за отглеждането им. Ето кои са петте най-скъпи и впечатляващи цветя на планетата.

5. Шафранов минзухар

На пето място е шафрановият минзухар, чиито наситено лилави цветове и ярки жълти тичинки го правят лесно разпознаваем. Шафранът, извличан от тичинките на цветето, е една от най-скъпите подправки в света и за 500 г шафран са нужни около 80 000 цвята. Минзухарът се култивира от над 3500 години и може да достигне височина до 5 см и ширина 10 см. Цената на шафрана е около 1 349 евро.

4. Орхидея „Злато от Кинабалу“

На четвърто място се нарежда орхидеята „Злато от Кинабалу“, открита през 1987 г. и почти изчезнала заради контрабандисти. Това цвете е изключително рядко и се среща единствено в Националния парк Кинабалу в Малайзия. Отглеждането му е трудно и може да отнеме до 15 години, за да цъфне, а цената на едно цвете достига 4 632 евро.

3. Shenzhen Nongke Orchid

Третото място принадлежи на Shenzhen Nongke Orchid, изкуствено създадена от китайски учени от университета Шънджън Нонгке. На създаването на орхидеята са били нужни осем години изследвания, а цветето цъфти само на всеки 4–5 години. През 2005 г. то стана най-скъпото цвете в света, достигайки цена от 244 470 евро.

2. Джулиет Роуз

На второ място е розата Жулиета, представена през 2006 г. от селекционера Дейвид Остин на изложението RHS Chelsea. Създаването ѝ е отнело 15 години и е струвало над 3 450 000 евро, правейки я най-скъпата роза в света. Цветето има меки прасковени и кайсиеви венчелистчета и лек аромат на чаена роза, като често се използва за сватбени букети, макар че един букет струва около 90 паунда, пише interflora.

1. Цвете Кадупул

На първо място е цветето Кадупул от Шри Ланка, което е буквално безценно. То цъфти само веднъж годишно, през нощта, и увяхва преди зазоряване. Цветето е изключително крехко и невъзможно за бранe без да се повреди, излъчвайки успокояващ аромат за краткото време на своя цъфтеж.

