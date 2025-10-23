Кога не трябва да плащате с карта? В тези 5 случая, винаги плащайте в брой

Кога парите в брой са най-добрата защита за вашата банкова сметка

Плащането с карта е бързо, практично и безопасно. В световен мащаб плащането с карта доминира като 70% от хората ги използват като основен метод на плащане. Но този навик може да ни струва скъпо. Скриити такси, лоши валутни курсове и възможността за злоупотреба с данни могат да направят използването на карта скъпо.

Финансовите експерти открояват 5 ситуации, в които парите в брой все още са най-добрият и безопасен избор. В тези случаи картата представлява риск, а парите в брой са най-добрият ви „щит“ за пари и поверителност, пише N1.

Пътуване извън ЕС

Това е един от най-често срещаните капани на дигиталните плащания. Ако използвате местната си карта извън еврозоната (например в Турция, Египет или САЩ), вашата банка често ще ви начислява такса за двойно конвертиране – първо в евро, а след това във вашата местна валута – за всяка транзакция. Тегленето на пари от вкъщи или обмяната им в местно обменно бюро ви позволява да платите по най-добрия възможен курс и без допълнителни такси, съобщава Metropolitan.

Онлайн покупки от непроверени или по-малки доставчици

Ако попаднете на нов онлайн магазин или платите чрез подозрителен ПОС терминал, запитайте се: Наистина ли се доверявам на този сайт или устройство с банковите си данни? Ако плащате с наложен платеж, не споделяйте никакви данни за банковата си сметка. По този начин избягвате риска от злоупотреба с карта и онлайн измами.

Пазаруване на пазари

Снимка: iStock

Навсякъде, където цената е подлежаща на договаряне, се предпочита плащането в брой. Продавачите на пазарите често предпочитат да приемат пари в брой. С плащане в брой сте в по-добра позиция да се пазарите. Често можете да получите по-ниска цена, отколкото когато плащате с карта. В този случай плащането в брой буквално ви спестява пари.

По-големи еднократни плащания

Снимка: iStock

Когато плащате за ремонт на автомобили, ремонт на дома или други големи услуги, плащането в брой често е най-бързият и удобен вариант. Паричните средства избягват дневните лимити по картата и допълнителните такси за големи суми. Освен това, много изпълнители предпочитат плащането в брой за по-лесно водене на отчетност и дори предлагат отстъпки за плащане в брой.

Плащане в региони с нестабилна връзка

В по-отдалечени, селски или планински райони достъпът до мрежата или електричеството може да е ненадежден, което означава, че ПОС терминалите често не работят. Парите в брой са единственият метод на плащане, който работи независимо от техническите проблеми. Това гарантира, че винаги ще можете да купувате стоки от първа необходимост или да зареждате с гориво – дори ако системата се повреди.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN