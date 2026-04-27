Хладилникът ви "яде" ток? 9 лесни навика, които намалят сметката

Няколко съвета как да намалим сметката за ток

Още от началото на войната в Украйна през 2022 г. цените на електроенергията в Европа, включително и Българиия, преминаха волатилен период. Геополитическите трусове продължават след като САЩ и Израел нападнаха Иран по-рано тази година. Преустановените доставки през Ормузкия проток и временното затваряне на ключови газови находища създадоха истински ценови шок.

С покачването на цените на енергията всеки уред има значение. Хладилникът и фризерът работят 24/7 и са едни от най-големите консуматори на енергия. Ето кои малки навици могат да ви спестят големи пари според експертите на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, цитирани от Активни потребители.

1. Проверете уплътненията на вратите

Проверявайте редовно, за да сте сигурни, че вратата на хладилника или фризера се затваря правилно. Врати, които се затварят лошо или имат повредени уплътнения позволяват охладеният въздух да избяга и това води до високи разходи за електроенергия. Как може да проверите това? Затворете лист хартия във вратата и след това го извадете, без да отваряте вратата. Трябва да усетите известно съпротивление при издърпването на листа.

2. Изберете правилния уред

Старите хладилници и фризери често консумират големи количества електроенергия, понякога до три пъти повече от новите. Можете да постигнете добри спестявания с правилния уред, като обърнете внимание на Европейския етикет (ЕС) за енергийна ефективност при закупуването на нов уред. Въпреки това, тъй като има съществени разлики в рамките на тези класове за ефективност, не се страхувайте да сравнявате уредите с критично око. Най-общо казано, винаги е най-добре да закупите уреда с най-ниското ниво на консумация.

3. Настройте правилната температура

Проверете температурата на вашия хладилник и фризер. Подходящите температури са в интервала 4÷6° С за хладилник и около -18° С за фризер. Вашият уред изразходва 10.8% повече електроенергия за всеки по-нисък градус.

4. Колко голям да бъде хладилникът?

Изберете хладилник спрямо големината на вашето семейство. Капацитетът на хладилника има значение, но и не трябва да бъде прекалено голям. Като правило, имате нужда от приблизително 60 литра в хладилник на човек за домакинство с две или повече лица; едночленни домакинства обикновено изискват 100 до 120 литра.

5. Поставете хладилника на правилното място

Изберете хладно място за вашия хладилник. Не го поставяйте в близост до печката, радиаторите или други източници на топлина и избегнете поставянето му на пряка слънчева светлина.

6. Размразявайте редовно

Фризерите трябва да се размразяват и да се почистват веднъж или два пъти годишно по хигиенни причини. Трябва да знаете, че слой от лед по-тънък от един сантиметър не увеличава консумацията на електроенергия.

7. Помислете дали да използвате стария уред

Използването на стария ви хладилник може да се окаже доста скъпо. Старите уреди понякога използват много по-голямо количество енергия от съвременните. Замяната на стария хладилник с нов уред може да се окаже добра инвестиция, която да доведе до спестяване на енергия.

8. Нека да се охлади

Оставете топлата храна да се охлади до стайна температура, преди да я поставите в хладилника или фризера.

9. Поддържайте ред

Избягвайте да оставяте вратата на хладилника или фризера отворена за продължителни периоди от време. Добрата подредба в хладилника ще ви улесни.