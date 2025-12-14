"Битката за Холивуд": Кой ще купи Warner Bros?

След пандемията и стачките Холивуд губи още едно легендарно студио

Холивуд е изправен пред едно от най-сериозните си сътресения от десетилетия. Легендарното студио Warner Bros., създало някои от най-емблематичните филми в историята на киното, е на ръба на разпад или продажба. Актьори, продуценти и технически екипи описват случващото се с три думи: бедствие, катастрофа и кошмар, пише BBC.

Докато Netflix и Paramount Skydance се борят за контрола над студиото, Холивуд се готви за нова вълна от съкращения, по-малко проекти и още по-несигурно бъдеще за хиляди работещи в индустрията.

Краят на една ера

Warner Bros. стои зад класики като „Казабланка“, „Добри момчета“, „Батман“ и „Хари Потър“. Потенциалната му продажба – било то на части или като цяло – се възприема като символичен край на златната епоха на Холивуд.

Според десетки интервюта, проведени от BBC, индустрията е изправена пред тежък избор:

Netflix – технологичният гигант, обвиняван, че подкопава кината и традиционния модел на киноразпространение;

Paramount Skydance – компания, подкрепяна от милиардери с тесни връзки с Доналд Тръмп и капитали от Близкия изток.

„Netflix исторически се намесва по-малко в творческия процес“, казва асистент-оператор, пожелал анонимност. „Но Paramount идва с огромен политически и геополитически багаж.“

Опасения от цензура и влияние

Враждебната оферта на Paramount Skydance, оценявана на 108 милиарда долара, е подкрепена от фондове от Саудитска Арабия, Катар и Абу Даби, както и от инвестиционен фонд, основан от Джаред Кушнер, зет на Доналд Тръмп. Това поражда сериозни опасения за политическо влияние и потенциална цензура.

Допълнително напрежение създаде и изказване на Тръмп, че е „наложително CNN да бъде продаден“ – телевизия, която е част от наследството на Warner Bros.

Индустрия в свободно падане

След пандемията и масовите стачки на сценаристи и актьори през 2023 г., продукционният бум така и не се върна. Вместо това последваха фалити, сливания и масови съкращения. Само покупката на Paramount от Skydance по-рано тази година доведе до загубата на хиляди работни места.

Когато Warner Bros. обяви, че търси купувач, Paramount първоначално загуби надпреварата от Netflix. Това я подтикна да отправи директна враждебна оферта към акционерите на Warner Bros. Discovery.

„Злодеят“ в историята

За много хора в Холивуд истинският виновник има име – Дейвид Заслав, главен изпълнителен директор на Warner Bros. Discovery. През последната година той е получил 51,9 млн. долара възнаграждение, докато компанията отчита загуби над 11 млрд. долара, а акциите ѝ падат с близо 7%.

„Той е като Гордън Геко от „Уолстрийт“ – дойде, разби всичко и го продава на части“, казва продуцент, работил дълги години в студиото.

Warner Bros. отхвърля тези обвинения, като в официално изявление подчертава, че под ръководството на Заслав студиото е възстановило лидерските си позиции, рестартирало е DC Universe и е направило стрийминг услугата си печеливша за първи път.

Хората зад статистиката

За хиляди филмови работници въпросът кой ще купи Warner Bros. е второстепенен. Основният им проблем е оцеляването.

„Събуждам се всяка сутрин с усещането, че съм се провалил във всичко“, споделя актьор, който в момента е бездомен със семейството си. „Но ако трябва да избирам – предпочитам Netflix пред чуждестранни пари.“

Други са категорично против:

„Netflix открито заявява, че кината не са нужни. Това е кошмар“, казва техник по осветление, работещ с компанията.

Надежда сред руините

Netflix опитва да разсее страховете, обещавайки да запази киносалонното разпространение и операциите на Warner Bros. Като доказателство за добрите си намерения мнозина посочват реставрацията на Египетския театър в Холивуд – историческа сграда от 1922 г., възстановена с инвестиция от 70 млн. долара.

Докато туристите продължават да си правят снимки пред декорите на „Приятели“ в студийните дворове на Warner Bros., вътре животът продължава – поне засега.

„Преживял съм седем сливания“, казва ветеран-продуцент. „Тъжно е, но ако правиш добри неща – те ще оцелеят.“

А дали в тази сага няма да се появи още един играч?

„Шегуваме се, че Илон Мъск може да се включи“, казва продуцентът. „Но в свят с трилионери – правила няма.“

