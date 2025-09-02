Отборът на McLaren е оценен на над 3 млрд. паунда чрез продажба на дялове

Това ще подчертае и нарастващия интерес на инвеститорите към активи, свързани с Формула 1

Отборът на McLaren от Формула 1 ще бъде оценен на над 3 милиарда паунда в сделка, която ще донесе звездна възвръщаемост за инвеститорите, които помогнаха за спасяването на компанията майка по време на пандемията.

Sky News разкрива, че собствениците на McLaren Group - Mumtalakat, бахрейнският суверенен фонд, и базираната в Абу Даби автомобилна инвестиционна група CYVN Holdings - ще изкупят 30%-ния дял в McLaren Racing, който все още не притежават.

Източници съобщиха, че сделката, която ще даде на двамата инвеститори от Персийския залив пълна собственост върху McLaren Racing, може да бъде обявена още във вторник.

Ако бъде потвърдена, сделката би оценила McLaren Racing на над 3 милиарда паунда, съобщиха източниците, подчертавайки възраждащото се представяне на операциите в моторните спортове под ръководството на главния изпълнителен директор Зак Браун.

Сделката

Снимка: Getty Images

Сделката ще включва придобиването от Mumtalakat и CYVN на дяловете в McLaren Racing, които в момента са собственост на MSP Sports Capital, Ares Investment Management, UBS O'Connor и редица други дребни акционери.

MSP Sports Capital оглави сделка, обявена през 2020 г., за закупуване на първоначален 15% дял в McLaren Racing, което даде на бизнеса оценка след присъединяването му от 560 милиона паунда.

Сделката осигури спешно необходимия капитал на по-широката McLaren Group, чиито финанси на автомобилното подразделение бяха поставени в затруднено състояние поради пандемията.

McLaren Group организира серия от капиталови инжекции, продажбата на подразделението си „Приложни технологии“ и продажбата с обратен лизинг на впечатляващата си централа в Съри в опит да укрепи баланса си.

Снимка: Getty Images

Оценката от над 3 милиарда паунда, на която се очаква 30-процентният дял да смени собственика си тази седмица, отразява по-силната финансова позиция на по-широката McLaren Group, както и феноменалното представяне на бизнеса на McLaren Racing.

McLaren Racing е собственост на McLaren Group Ltd, докато McLaren Group Holdings - дружеството, собственост на CYVN - от своя страна притежава 100% от McLaren Automotive.

Спортни финансисти заявиха, че това ще подчертае и нарастващия интерес на инвеститорите към активи, свързани с Формула 1, като Aston Martin обяви през юли, че ще продаде дела си в едноименния си отбор за Гран При на оценка от 2,4 милиарда паунда.

Основана през 1963 г. от Брус Макларън, името на групата е сред най-известните в моторните спортове.

