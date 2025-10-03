50% от поколението Z изполват ChatGPT за любовни съвети

Те искат изготвяне на съобщения за раздяла или тълкуване на чатове с потенциални партньори

През последната година все повече млади хора се обръщат към изкуствения интелект за съвети, които до скоро търсеха от приятели, семейство или терапевт. Поколението Z е в челните редици на тази тенденция, използвайки инструменти като ChatGPT не само за учене и работа, но и за помощ в личния си живот, предава BBC.

Снимка: Getty Images/iStock

Според проучване на платформата за запознанства Match, половината от представителите на това поколение в САЩ са се доверявали на чатбота за любовни съвети. От изготвяне на съобщения за раздяла до тълкуване на чатове с потенциални партньори, изкуственият интелект се превръща в нов вид „емоционален помощник“ в сферата на взаимоотношенията.

„ Чувствах се доста разстроена и ми трябваше насока, без да замесвам приятели.“

По-рано тази година Рейчъл е искала да изясни отношенията си с мъж, с когото се е срещала преди, преди да го види отново в по-широка приятелска компания. „Използвах ChatGPT за търсене на работа, но вече бях чувала, че някои хора го ползват за съвети за запознанства“, казва Рейчъл, която предпочита да не се използва истинското ѝ име и живее в Шефилд. „Чувствах се доста разстроена и ми трябваше насока, без да замесвам приятели.“ Преди важния разговор тя решила да се обърне към ChatGPT. „Попитах как да водя този разговор, без да изглеждам отбранителна.“ Отговорът бил окуражаващ – според нея ChatGPT звучал като „мажоретка“, която ѝ напомня, че е емоционално зряла, и ѝ дава конкретни съвети. „Полезно беше, но езикът беше типично терапевтичен, с думи като „граници“. Всъщност ми напомни, че е редно да действам по свои условия, но не го приех буквално.“ - казва тя пред BBC.

Снимка: Getty Images/iStock

Какво казват психолозите?

Д-р Лалитаа Суглани, психолог и експерт по взаимоотношенията, казва, че AI може да бъде полезен инструмент за онези, които се чувстват несигурни или претоварени в комуникацията. По думите ѝ, той може да помогне при съставянето на текстове, обработването на объркващи съобщения или да предложи мнение. Същевременно обаче д-р Суглани предупреждава за някои рискове – AI моделите са обучени да бъдат любезни и могат да валидират нефункционални модели на поведение, особено когато подканата е пристрастна, което подсилва изкривени разкази или избягващи тенденции.

Според Суглани, използването на изкуствен интелект за писане на съобщения за раздяла може да бъде начин човек да избегне дискомфорта от ситуацията. Така се формира избягващо поведение, при което потребителят не се изправя срещу собствените си чувства. Тя добавя, че прекаленото разчитане на AI може да попречи на емоционалното развитие. Освен това генерираните съобщения често са емоционално стерилни и звучат като по сценарий, което може да направи комуникацията изкуствена.

Друг проблем, който предизвиква безпокойство, е поверителността. Приложенията за любовни съвети могат да събират чувствителни данни, които биха били опустошителни при пробив. Някои хора комбинират AI съвети с работа с терапевт. Лондончанката Корин започнала да използва ChatGPT, за да се подготви как да прекрати връзка, вдъхновена от съквартирантката си, която вече го правела. По-късно тя използвала ChatGPT отново, за да получи насоки. Въпреки че има собствен терапевт, Корин гледа на съветите от AI с дистанция. „Той просто повтаря това, което мисли, че искаш да чуеш – но е полезен в стресови моменти и когато приятел не е наоколо. Успокоява ме“, казва тя.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN