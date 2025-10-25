1 млн. долара за килограм: Колко струват най-скъпите чайове в света?

Кога е открит чаят?

Чаят заема специално място в много култури по света и се цени заради своите лечебни качества. Смята се, че историята му започва още през 2737 г. пр.н.е., когато китайският император Шен Нун случайно сварил листа от растението *Camellia sinensis* и отпил първата чаша.

Снимка: Getty Images / iStock

Чайовете са едни от най-ценните натурални продукти за здраве и имат свойства срещу стареене, подкрепа при диабет, подобряване на съня, регулиране на теглото и положително влияние върху сърдечносъдовата система. Ето кои са едни от най-скъпите в света.

1. Да-Хонг Пао , Китай

С цена от 1,2 милиона щатски долара за килограм, Да-Хонг Пао е най-скъпият чай в света. Произхожда от планините Ууи в провинция Фудзиен, Китай, и е обявен за национално съкровище. По време на визитата на президента Никсън в Китай, Мао Дзедун му подарява 200 грама от този чай – жест на уважение и приятелство. Да-Хонг Пао е чай с история от времето на династията Мин, предава travelandleisureasia. Според легенда, императорът дарил червената си роба в замяна на чай, който помогнал да се излекува майка му. Днес съществуват само шест „майчини“ чаени дървета, от които произхожда оригиналният сорт. През 2005 г., 20 грама от този изключителен чай бяха продадени за 30 000 долара.

2. Чай от панда, Китай

Този необичаен чай се отглежда с помощта на тор от панди – концепция, въведена от предприемача Ан Янши в югозападен Китай. Първите 50 грама от тази уникална напитка бяха продадени за 3500 долара. Смята се, че благодарение на богатото си съдържание на антиоксиданти, чаят носи множество здравословни ползи. Днес цената му достига около 70 000 долара за килограм.

Снимка: Getty Images / iStock

3. Жълтозлатни чаени пъпки, Сингапур

Изключително редки и луксозни, тези чаени пъпки се събират веднъж годишно със златни ножици, сушат се на слънце и се покриват с ядливи 24-каратови златни люспи. Известни като любимия чай на китайските императори, те се продават за около 7800 долара за килограм. Чаят има метално-флорален вкус и се счита за ефективен антиоксидант с противостареещи свойства. Наличен е само в Сингапур от марката TWG.

4. Императорски чай със сребърни връхчета, Индия

Този вид улун чай се бере единствено по време на пълнолуние, от имение Макайбари в Дарджилинг. Пъпките, наподобяващи сребърни игли, имат деликатен плодов аромат и вкус с нотки на манго и франжипани. През 2014 г. един килограм бе продаден на търг за 1850 долара, което го прави най-скъпият чай в Индия.

5. Гьокуро , Япония

Считан за един от най-висококачествените зелени чайове в Япония, Гьокуро („перлена роса“) се отглежда в региона Уджи. Листата растат на сянка четири седмици преди да бъдат събрани, като този процес повишава съдържанието на L-теанин, подсилвайки умами вкуса. Чаят е открит през 1835 г. от Каей Ямамото VI, а днес цената му е около 650 долара за килограм.

Това, което прави някои чайове изключително ценни, е тяхната рядкост, внимателният подбор на места за отглеждане, специфичният климат и сложната обработка. Всички тези фактори допринасят за уникалния вкус, дълбочината и нюансите на листата – съставки за перфектната чаша чай.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN