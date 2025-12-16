BGN → EUR
Свят Норвежците откриха големи залежи на природен газ

Норвежците откриха големи залежи на природен газ

Свят

bTV Бизнес екип

През 2024 г. Норвегия бе основен енергиен доставчик за ЕС

Норвежците се "къпят" в природен газ. Компанията Equinor обяви, че е открила още две находища на природен газ в контитенталния шелф на страната. Запасите се оценяват на 30-110 млн. барела нефтен еквивалент. Това е най-голямото откритие на компанията в норвежкия шелф за 2025 г.

Equinor направи сонтажи в два кладенеца в блока Sleipner, разположен на запад от бреговете на Норвегия, между находищата Gudrun и Eirin. Компанията разработва участъка съвместно с Aker BP, като държи 60% от проекта, а Aker - 40%, пише "Сега".

Фон дер Лайен: Настъпва нова ера на пълна енергийна независимост от Русия

Комплексът „Слейпнер“ включва няколко ключови газови и кондензатни находища – Sleipner Øst, Sleipner Vest, както и сателитните Локе, Гунгне и Алфа Норд, разположени западно от крайбрежния град Егерсунд. Открити през 1984 г., те играят централна роля в офшорното енергийно производство на Норвегия.

Equinor обяви, че тъй като новите открития са в близост до съществуващи, добитият от тях газ ще може да се изнася за европейските европейските пазари чрез наличната подводна инфраструктура. 

Инвестициите в петролната и газова индустрия на Норвегия се очаква да бият всички рекорди през тази година - според проучване на местната статистическа служба. 

През 2024 г. Норвегия бе основен енергиен доставчик за ЕС през 2024 г., осигурявайки над 33% от вносния газ. След нахлуването на Русия в Украйна страните от ЕС намалиха драстично покупките на тръбен руски газ, заменяйки го с импорт на втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ и Норвегия. 

