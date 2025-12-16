След 24 години: Произвеждат последния Volkswagen в "Стъклената фабрика"

Засега 230-те служители ще запазят работните си места

Последният автомобил ще слезе днес от поточната линия на „Стъклената фабрика“ („Глезерне Манифактур“ - Glaeserne Manifaktur) на Volkswagen в Дрезден, където от 24 години се произвеждат коли от германската марка, предаде ДПА, цитирано от БГНЕС.

Кой е последният автомобил?

Червеният електромобила ID.3 ще остане във фабриката като изложбен експонат и ще бъде подписан от всички служители, съобщи компанията.

„Стъклената фабрика“ отваря врати през 2001 г., започвайки с производството на луксозния модел Phaeton, което продължава до 2016 година. С началото на производството на електрически Golf през 2017 г. заводът в източногерманския град става първата производствена локация на компанията, която преминава изцяло към електромобили. От 2021 г. там се произвежда единствено ID.3. През годините от поточната линия в Дрезден са слезли над 165 500 автомобила.

От януари 2026 г. Volkswagen, провинция Саксония и Техническият университет на Дрезден започват стратегическо партньорство и ще използват „Стъклената фабрика“ за нови цели. Планира се там да бъде създаден иновационен център за ключови технологии, включително изкуствен интелект, роботика, микроелектроника и дизайн на чипове. Засега 230-те служители ще запазят работните си места.

