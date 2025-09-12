Световен недостиг на матча: Как германка започва собствено производство на японския чай?

Необходими са години обучение, за да се произвежда правилно матча

През последните месеци едва ли съществува напитка, която да е по-търсена от матчата. Яркозеленият японски чай се популяризира от социалните мрежи, където се споделят съвети за приготвяне и рецепти за култовата напитка. Според японското министерство на земеделието през миналата година са изнесени около 9 000 тона зелен чай. Търсенето на матча е толкова нараснало, че японската индустрия не смогва с производството, съобщава Welt.

Снимка: Thinkstock/Guliver Photos

На какво се дължи кризата в матчата?

Горещи вълни през летния сезон доведоха до слаби добиви. Към това се добавя бързото застаряване на японското общество. По данни на правителството броят на фермерите е намалял от повече от 53 000 през 2000 г. до около 12 300 за двадесет години. Много чайопроизводители в Япония са в напреднала възраст. Често няма кой от по-младото поколение да поеме стопанството, което води до изоставяне на някои плантации.

Производството на праха е трудоемък процес, като листата, наречени тенча, се засенчват няколко седмици преди беритбата, за да се концентрират вкусът и хранителните вещества. След това се почистват внимателно на ръка от дръжките, сушат се и се смилат фино в мелница. „Необходими са години обучение, за да се произвежда правилно матча“, подчертава Масахиро Окутоми във вестник „Japan Times“.

Снимка: Canva

Как германка решава да произвежда чая сама?

От интереса иска да се възползва Анте Кюнле, която е създала чаена ферма в Германия. Тя отглежда чайното растение Camellia sinensis вече повече от 2 години. Целта е да засади 6,5 хектара, а засега е на почти половината.

Кюнле се смята за пионер в работата си. „Ферма за чай с такъв мащаб досега не е имало в Германия – предприятие, което професионално отглежда чай и то на търговско ниво, при това в съчетание с аграрната конструкция на пермакултурата.“ - казва тя, предава Welt.

Снимка: https://www.innovator-des-jahres.com/nom-komitee-mitglied/antje-kuehnle/

Мисията на Кюнле е Германия да се превърне в страна производител на чай. „Използвам семена, които са особено подходящи за зелен чай и матча“, казва Кюнле, която по образование е лозар.

Матчата е „кралска дисциплина“

Целта на Кюнле е да произвежда висококачествена матча – това за нея е „кралската дисциплина“ в чаепроизводството. Тя споделя, че чаят се нуждае от много вода. Климатът е относително сух, а влажността на въздуха – твърде ниска, затова трябва тя да създаде подходящ микроклимат. За напояване събира дъждовна вода и предпазва почвата с мулч от изпаряване. Оранжерия с подово отопление, захранвано от фотоволтаична инсталация, осигурява правилната среда по време на разсада.

Германия - основен купувач на матча

В Германия търсенето на матча рязко е нараснало. „Наистина наблюдаваме, че в момента матча чаят е голям тренд в Германия“, казва управляващият директор на Федералната асоциация на германската търговия с хранителни стоки (BVLH) Филип Хенеркес. Това не засяга само класическата консумация като чай, а се проявява и в различни продуктови категории – от шоколадови блокчета с матча до напитки като матча лате.

Между януари и август 2024 г. според японските данни за вноса в Германия са доставени над 240 тона от прахообразния зелен чай – увеличение от 240 % спрямо същия период на предходната година.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN