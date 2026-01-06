Защо все повече машиностроители търсят млади инженери с AI умения?

Големите компании все по-често планират да разширяват дейностите си в областта на научните изследвания

Начинаещите инженери могат значително да увеличат възможностите си за успешно наемане, ако разполагат със знания в сферата на изкуствения интелект. Данни от проучване на Съюза на машиностроителната индустрия (VDMA) показват, че 86% от компаниите определят подобни умения като особено важни.

Снимка: Getty Images / iStock

В същото време бизнесът подхожда с висока доза скептицизъм към качеството на университетската подготовка в тази област. Едва 23% от анкетираните фирми оценяват обучението по изкуствен интелект като добро, докато 49% го определят като лошо или по-скоро незадоволително.

Като цяло машиностроителният сектор продължава да бъде привлекателен работодател. Сред по-малките компании с до 500 служители 77% планират да запазят броя на наетите инженери, а 17% дори възнамеряват да го увеличат.

При по-големите предприятия очакванията са по-умерени – 56% предвиждат запазване на настоящите нива на заетост, докато 18% планират да наемат допълнителни инженери. Подобна динамика се наблюдава и по отношение на другите висококвалифицирани специалисти. Около 400-те компании, участвали в проучването, в преобладаващата си част (71%) съобщават за сериозни трудности при намирането на подходящи кандидати. „Съществена основа на нашия иновационен потенциал е изложена на риск от ерозия“, коментира заместник главният изпълнителен директор на VDMA Хартмут Рауен.

Той допълва, че именно големите компании все по-често планират да разширяват дейностите си в областта на научните изследвания и развойната дейност извън страната, като отговор на недостига на квалифицирани кадри.

