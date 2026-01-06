DeepSeek взриви пазарите преди година. Ами сега?

Защо компанията не може да повтори същото пазарно въздействие?

Преди близо година DeepSeek разтърси света на изкуствения интелект. Акциите на някои от водещите западни технологични компании се сринаха, тъй като пазарите изпаднаха в паника от перспективата за нов модел от сравнително нечувана китайска лаборатория за изкуствен интелект, който оспори предпоставката за господство на САЩ в това пространство.

Nvidia се срина със 17%, губейки близо 600 милиарда долара от пазарната си капитализация. Американският производител на чипове Broadcom също падна със 17%, а ASML спадна със 7% за един ден.

Единадесет месеца по-късно тези компании не само се възстановиха, но и продължиха да растат. Nvidia стана първата компания, достигнала оценка от 5 трилиона долара през октомври, акциите на Broadcom се повишиха с 49% през 2025 г., а акциите на ASML се увеличиха с 36%.

Защо пазарите вече не реагират на DeepSeek?

„През януари [DeepSeek] (R1) се наблюдава широко и видимо преоценяване, защото моделът промени глобалните вярвания за кривите на разходите при граничните модели и за конкурентоспособността на Китай. Това стана по начин, който директно засегна наратива около полупроводниците и хиперскалерите“, заяви пред CNBC Харита Хандабату, старши директор и анализатор в Gartner.

Оттогава DeepSeek пусна седем нови актуализации на своите модели. Нито една от тях обаче не предизвика пазарните сътресения, наблюдавани през януари. Защо тогава реакцията липсва?

Факторът на изненадата

Основана през 2023 г., DeepSeek пусна в края на 2024 г. безплатен модел с отворен код за големи езикови модели (LLM), наречен V3. Според компанията той е обучен с по-малко мощни чипове и на значително по-ниска цена в сравнение с моделите на OpenAI и Google.

Няколко седмици по-късно, през януари 2025 г., компанията представи модела за разсъждение R1, който постигна сходни или дори по-добри резултати от водещите световни LLM системи.

„Публикацията на китайската лаборатория за изкуствен интелект през януари наистина изненада пазара“, каза пред CNBC Алекс Плат, старши анализатор в инвестиционната компания DA Davidson. „По онова време се смяташе, че Китай изостава с 9 до 12 месеца спрямо САЩ.“

Опасения за инфраструктурата и Nvidia

Обещанието за модел с производителност, сравнима с най-модерните системи, но изискващ по-малко изчислителни ресурси, породи опасения, че търсенето на AI инфраструктура може да спадне. Това би засегнало приходите на компании като Nvidia, обясни пред CNBC Брайън Колело, старши анализатор в Morningstar.

„Вместо това не видяхме забавяне на разходите през 2025 г., а в перспектива очакваме ускоряване на инвестициите през 2026 г. и след това“, допълни той.

Актуализации, но не и нов шок

Всички версии, пуснати от DeepSeek след януари, представляват подобрения на моделите V3 и R1, а не изцяло нови архитектури. Макар новите издания да са „значими подобрения“ по отношение на ефективността и възможностите, пазарът ги възприема като „продължение и консолидация, а не като нова ударна вълна“, посочи Хандабату.

Ограничени изчислителни ресурси

Снимка: gettyimages

Анализаторите посочват, че една от основните причини за липсата на изцяло нов модел е недостигът на изчислителна мощност.

„Изчисленията са сериозно ограничение“, каза Плат. „Можете да провеждате само ограничено количество алгоритмични изследвания и да откривате ограничен брой архитектурни иновации.“

Според Financial Times DeepSeek е забавила пускането на модела R2, първоначално планиран за май, заради трудности при обучението му върху местни чипове на Huawei. Китайските власти са насърчили използването на местни процесори с цел намаляване на зависимостта от американски технологии на фона на експортните ограничения за чиповете на Nvidia.

Структурните ограничения на Китай

„През последните години Китай е ограничен в достъпа си до изчислителна мощност, главно заради американските рестрикции върху продажбата на чипове“, коментира пред CNBC Крис Милър, автор на книгата Chip War.

„Ако искате да изграждате усъвършенствани модели, имате нужда от достъп до усъвършенствани изчисления.“

В скорошен изследователски доклад DeepSeek признава „определени ограничения спрямо граничните модели със затворен код“, като Gemini 3, включително по отношение на изчислителните ресурси.

Увереност в лидерството на САЩ

Междувременно пазарите бяха допълнително успокоени от пускането на нови усъвършенствани модели от водещи западни лаборатории. През август OpenAI представи GPT-5, Anthropic пусна Claude Opus 4.5, а Google — Gemini 3 през ноември.

„Конкуренцията между тези доставчици е изключително интензивна, с бързи цикли на пускане и постепенно подобряване на възможностите“, каза пред CNBC Арун Чандрасекаран от Gartner. „В резултат опасенията от внезапен шок от комодификация значително намаляха.“

Очакват се нови сътресения

Въпреки това има индикации, че DeepSeek се подготвя за по-сериозно представяне през следващите месеци. В навечерието на Нова година компанията публикува научна статия, описваща по-ефективен подход за разработване на AI модели.

Според Дан Айвс от Wedbush Securities пазарните изненади далеч не са приключили:

„Някои от моментите, които видяхме, ще продължат да се случват и през следващата година. Ще има още един DeepSeek.“

