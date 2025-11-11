Защо най-чаканото IPO в историята може никога да не се случи

Ще излезе ли OpenAI на борсата през 2026 г.?

Макар да е твърде рано за категорични прогнози относно 2026 г., събитията от последните седмици около OpenAI подсказват, че компанията вероятно няма да стане публична – поне не през следващата година, а може би и никога.

Първите слухове за IPO

Снимка: Getty Images/iStock

На 30 октомври агенция Reuters съобщи, че OpenAI полага основите за първично публично предлагане на акции (IPO) през втората половина на 2026 г., позовавайки се на източници, запознати с въпроса. CNN не потвърди информацията, а представител на компанията отказа коментар, като заяви, че публичното предлагане „не е наш фокус“, пише CNN.

Според Reuters потенциалният пазарен дебют може да бъде един от най-големите в историята, оценявайки OpenAI на около 1 трилион долара. Това би увеличило състоянието на главния изпълнителен директор Сам Алтман, но и би поставило компанията под значително по-силен натиск да изпълни амбициозните си обещания за промяна на света чрез изкуствен интелект.

Алтман не изглежда ентусиазиран

Макар мнозина да виждат в IPO-то шанс за огромни печалби и разширяване на достъпа до капитал, не е ясно дали Сам Алтман споделя този ентусиазъм. Въпреки че би могъл да изведе компанията на борсата, неговите публични изявления подсказват, че няма желание да го направи.

Причината е проста: традиционното IPO изисква компанията да се подложи на строга регулаторна и финансова отчетност – включително тримесечни отчети, проверки от инвеститори и постоянен обществен контрол.

Вместо това, OpenAI има достъп до огромен частен капитал. Благодарение на договори и партньорства с гиганти като Amazon, Broadcom, Microsoft, Nvidia и Oracle, компанията разполага с финансови ангажименти за над 1 трилион долара в следващите години. Алтман вече прогнозира приходи от около 20 милиарда долара за 2025 г., което само по себе си поставя сериозни предизвикателства пред екипа – дори без допълнителния натиск на публичните пазари.

Огромни очаквания и скептицизъм

Снимка: Getty Images/iStock

Според изчисления на Томаш Тунгуз, генерален партньор в Theory Ventures, за да оправдае подобна оценка, OpenAI трябва да увеличи приходите си до 577 милиарда долара до 2029 г. – ръст от над 2700% за едва четири години. Запитан за финансовите перспективи на компанията в подкаста BG2, Алтман реагира остро на въпросите на водещия и инвеститор в OpenAI Брад Герстнер. „Ако искаш да продадеш акциите си, ще ти намеря купувач“, каза той, добавяйки, че „има много хора, които биха искали да купят акции на OpenAI“.

Този отговор демонстрира раздразнение и нежелание да се говори открито за финансовата стратегия – поведение, което едва ли би било възможно, ако компанията вече беше публична и под надзора на инвеститори и регулатори.

Кризисен PR и въпроси за достоверността

Миналата седмица финансовият директор на OpenAI, Сара Фриър, предизвика вълна от критики след като заяви, че правителството на САЩ трябва да обмисли подкрепа за изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект. Компанията бързо се разграничи от това становище, но случаят постави под съмнение последователността и комуникационната стратегия на OpenAI.

Главният пазарен стратег на JonesTrading, Майк О'Рурк, коментира, че подобни събития „повдигат въпроси относно достоверността“, тъй като редица големи технологични компании вече са обвързани с OpenAI, без яснота дали тя може да изпълни ангажиментите си.

Алтман срещу критиците

В същото интервю Алтман намекна, че единственото, което би направило идеята за публична компания привлекателна, е възможността да се противопостави на критиците си:

„Няма много случаи, в които искам да бъда публична компания, но един от редките моменти е, когато хора пишат, че OpenAI е на път да фалира. Бих искал да ги видя как залагат срещу нас и губят пари.“

Този коментар допълнително подсилва впечатлението, че за Алтман IPO-то е по-скоро инструмент за доказване на точка, отколкото стратегическа цел.

Към момента няма официално потвърждение, че OpenAI ще излезе на борсата през 2026 г. или изобщо някога. Макар потенциалното IPO да изглежда логична стъпка за компания с мащаба и амбициите на OpenAI, позицията на нейния ръководител показва по-скоро предпазливост и стремеж към контрол, отколкото готовност за публичност.

Вместо път към Уолстрийт, OpenAI вероятно ще се концентрира върху стабилизирането на приходите си, изпълнението на съществуващите си договори и запазването на лидерската си позиция в надпреварата за изкуствения интелект.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN