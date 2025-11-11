Казваш, AI пише: Как vibe coding се превърна в дума на годината

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Изкуственият интелект продължава да променя не само технологиите, но и езика ни
Vibe coding е форма на разработка на софтуер, при която естественият език се превръща в компютърен код чрез използване на изкуствен интелект, е обявено за дума на годината за 2025 г. от Collins Dictionary, съобщава CNN.
Терминът отразява нарастващата роля на изкуствения интелект в ежедневието и в начина, по който хората взаимодействат с технологиите.
Според определението на Collins, Vibe coding е „използването на изкуствен интелект, подтикван от естествен език, за да подпомогне писането на компютърен код“.
С други думи, това е процес, при който човек просто казва на машината какво иска да постигне, а AI сам генерира нужния код – без потребителят да се налага да го пише ръчно.
Терминът е въведен от Андрей Карпати, пионер в областта на изкуствения интелект, бивш директор на отдела за AI в Tesla и един от инженерите-основатели на OpenAI. Карпати описва „вибрационното кодиране“ като създаване на приложение с помощта на AI, при което човек може буквално „да забрави, че кодът дори съществува“.
Езиковите експерти от Collins Dictionary анализират Collins Corpus – база данни, съдържаща над 24 милиарда думи от различни източници, включително социални медии, новини и блогове.
Въз основа на честотата и контекста на употреба се изготвя годишен списък с нови и значими думи.
„Изборът на „вибрационно кодиране“ перфектно отразява начина, по който езикът се развива заедно с технологиите“, заяви Алекс Бийкрофт, управляващ директор на Collins.
Той допълни, че това е знак за голяма промяна в света на софтуерната разработка, където изкуственият интелект прави програмирането по-достъпно и креативно.
„Vibe coding“ не е единственият технологичен термин в тазгодишния кратък списък. Сред останалите думи се открояват:
„Clanker“ – пренебрежителен термин за робот или изкуствен интелект, вдъхновен от „Междузвездни войни: Войните на клонингите“.
„Бролигархия“ – определение за малка група изключително богати и влиятелни мъже. Collins посочва за примери Марк Зукърбърг, Джеф Безос, Илон Мъск и Сундар Пичай.
„Хенри“ (HENRY) – акроним за „high earner, not rich yet“ („високоплатен, все още не богат“).
„Маскиране на задачи“ (task masking) – създаване на впечатление за продуктивност без реална такава.
„Микропенсиониране“ (micro-retirement) – кратка почивка между работни периоди с цел преследване на лични интереси.
„Биохакинг“ (biohacking) – промяна на естествените процеси в тялото за подобряване на здравето и дълголетието.
„Разхлаждане“ (coolcation) – почивка на по-хладно място, за да се избегнат високите температури у дома.
„Glaze“ – прекомерно ласкаене или хвалене.
„Aura farming“ – умишлено изграждане на привлекателна и харизматична публична личност.
