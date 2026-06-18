Защо iPhone-те може да станат много по-скъпи?

Кук определи евентуалното увеличение на цените като „неизбежно“

Apple може да бъде принудена да повиши цените на част от своите продукти, след като рязкото поскъпване на чиповете памет, предизвикано от бума на изкуствения интелект, започва да оказва сериозен натиск върху разходите на компанията. Това предупреди оттеглящият се главен изпълнителен директор на Apple Тим Кук, който заяви, че компанията вече трудно успява да поема нарастващите разходи без отражение върху крайните цени за потребителите, предава Еuronews.

В интервю за The Wall Street Journal, публикувано в сряда, Кук определи евентуалното увеличение на цените като „неизбежно“. Според него Apple полага всички усилия да ограничи въздействието върху клиентите, но непрекъснато растящите разходи за ключови компоненти правят ситуацията все по-трудна за управление.

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Причината е в стремително нарастващото търсене на чипове памет, което върви ръка за ръка с разширяването на инфраструктурата за изкуствен интелект и центровете за данни по света. Тези компоненти са жизненоважни както за AI системите, така и за масовата потребителска електроника, включително смартфони, лаптопи и таблети. Според анализ на Morgan Stanley цените на чиповете памет са нараснали повече от шест пъти през последната година, тъй като производителите трудно смогват на търсенето.

От инвестиционната банка изчисляват, че ако производителите прехвърлят изцяло увеличените разходи към клиентите, средните продажни цени биха трябвало да се повишат с около 34% при смартфоните, 67% при персоналните компютри, 83% при сървърите и 14% при устройствата за съхранение на данни. Тези оценки не представляват прогноза за реалните цени на дребно, а по-скоро показват мащаба на натиска върху индустрията.

Кук подчертава, че Apple се опитва да смекчи ефекта от поскъпването, но ситуацията вече става неустойчива. През септември той ще предаде ръководството на компанията на Джон Тернус след 15 години начело на технологичния гигант. Междувременно Wall Street Journal отбелязва, че бумът на изкуствения интелект е променил пазара на чипове памет до такава степен, че Apple вече се конкурира директно с големи AI компании и оператори на центрове за данни за достъп до доставки, което отслабва възможностите ѝ да договаря по-ниски цени.

Засега Apple не е уточнила кои продукти могат да поскъпнат и с колко. Очаква се обаче потенциалните увеличения да засегнат водещи устройства като iPhone, Mac и iPad. Според оценки на TechInsights, цитирани от Wall Street Journal, разходите за памет и компоненти за съхранение в бъдещия iPhone 18 Pro могат да достигнат около 196 долара на устройство спрямо приблизително 52 долара при iPhone 17 Pro. Това отразява сериозното поскъпване на DRAM чиповете за оперативна памет и NAND флаш паметта за съхранение на данни. Следващото голямо продуктово събитие на Apple се очаква през септември, когато компанията вероятно ще представи серията iPhone 18.