Изпълнителен директор по маркетинг: Колкото повече AI използвам, толкова по-малко се страхувам

Кои са най-големите предимства на AI, според него?

Изпълнителен директор по маркетинг - Чарли Смит, е убеден, че голяма част от опасенията около изкуствения интелект са преувеличени. В интервю за подкаста „CMO Insider“ на Business Insider той посочва, че както появата на машините и компютрите е създала нови възможности за работа, така и AI според него ще отвори път към нова ера на креативност и иновации.

Смит, който заема поста главен бранд директор в технологичната компания Nothing, разказва, че интересът му към изкуствения интелект се е засилил след присъединяването му към компанията през януари. Той работи в близост до основателя Карл Пей, когото определя като „масивен вайб кодър“, а това го е мотивирало сам да започне да използва подобен подход в ежедневието си.

Снимка: Google Imagen

По негови думи той вече е създал няколко приложения, които му помагат да организира работния си ден, да планира пътуванията си и да управлява комуникацията си. Сред тях са инструмент, който обединява имейли, срещи, прогноза за времето и новини в едно табло, както и приложение за организиране на информация за полети и бордни карти. Според него именно това прави AI толкова полезен – възможността всеки бързо да създаде инструмент, съобразен с личните му нужди.

Смит отбелязва, че гласовите инструменти с изкуствен интелект също променят начина, по който записва и обработва идеи. Като пример той посочва „Essential Voice“ на Nothing – инструмент за диктовка, който премахва излишните думи и преобразува изговорените мисли в по-структуриран текст. По думите му откакто използва тази технология, почти е спрял да пише ръчно.

Въпреки че активно използва AI, Смит признава, че технологията среща все повече скептицизъм, особено сред младите хора. Според него причината е до голяма степен в начина, по който компаниите представят AI. Той не вярва, че изкуственият интелект ще унищожи човешката креативност или ще замени всички работни места, а го разглежда като инструмент за автоматизиране на рутинни задачи. По този начин служителите биха могли да отделят повече време за идеи, иновации и творческо решаване на проблеми, вместо за имейли, отчети и административна работа.