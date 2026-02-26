Записват ли ви, без да знаете? Това приложение открива скрити камери

Това приложение е малък акт на съпротива срещу технологичните гиганти
Ново приложение, наречено „Nearby Glasses“, се превърна в хит сред потребителите, които се страхуват за поверителността си. Разработен в пряк отговор на нарастващата злоупотреба с очила Meta Ray-Ban, този инструмент изпраща спешно известие до телефона ви, когато засече записващо устройство наблизо. Създателят на приложението, Ив Жанрено, подчертава, че това е неговият принос в борбата срещу повсеместните технологии за наблюдение, пише Apple Insider.
Как телефонът ви разпознава „шпионин“?
Приложението работи чрез сканиране на уникалния Bluetooth сигнал, който смарт очилата излъчват, докато са активни. Веднага щом някой с устройството се появи във вашата близост, ще получите известие, че потенциално сте под обектива. Въпреки че разработчикът признава, че са възможни грешки, като например откриване на VR очила, това е първият конкретен инструмент за защита на обикновените хора на улицата.
Страховете относно интелигентните очила се увеличиха след новината, че Meta планира да въведе технология за лицево разпознаване в своите модели. Съществуват и спекулации, че OpenAI работи върху свои собствени интелигентни очила, които биха могли напълно да заличат поверителността на обществени места. Nearby Glasses в момента е достъпна в Google Play Store и GitHub за всеки, който иска да си върне контрола над пространството си.
Съпротива срещу съвременното наблюдение
Това приложение е малък, но значим акт на съпротива срещу технологичните гиганти, които нормализират записването без съгласие. Докато компаниите твърдят, че устройствата им имат светлини, които сигнализират, че записват, на практика се оказва, че е лесно това да се скрие или игнорира. С помощта на това приложение потребителите най-накрая получават дигитален щит срещу невидими камери.
Геймъри и технологични ентусиасти вече започнаха да тестват приложението, а първоначалните впечатления потвърждават, че откриването е доста бързо. Независимо дали сте в кафене или на улицата, телефонът ви вече може да бъде най-добрият ви съюзник в запазването на поверителността ви. Битката за анонимност през 2026 г. очевидно се премества към екраните на нашите смартфони.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN