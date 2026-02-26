НАП: Справките за заплати и хонорари се подават до 2 март

Данните в справките за 2025 г. трябва да са в лева, припомнят от агенцията

До 2 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2025 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят справки за изплатените суми, напомня НАП.

Законовият срок по принцип е до 28 февруари, но тъй като тази дата сега се пада в събота, срокът се удължава до първия работен ден – 2 март.

Приходната агенция обръща внимание, че данните в справките за 2025 г. трябва да са в лева, защото това беше официалната валута до 31 декември.

В справката, която е задължение по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ (Закона за облагане на доходите на физическите лица) се посочват изплатените през изминалата година заплати, удържаните социални и здравни осигуровки, подоходният данък, пише "Сега". Освен това трябва да се попълват и данни за необлагаеми доходи, ако има такива - като ваучерите за храна, изплатените обезщетения за първите два дни от болничния (които са за сметка на работодателя), еднократните помощи за раждане или осиновяване на дете (в размер до 2400 лв.), дневни командировъчни пари, ако на командирования са дадени над 1000 лв., и др.

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ пък се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, от упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наеми, ренти, дивиденти, ликвидационни дялове, облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др., доходи от прехвърляне на права и имущество, както и необлагаеми доходи (изброени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и в Част ІV от номенклатурата към утвърдения образец).

НАП ще въведе цялата тази информация, предоставена от предприятията, в предварително попълнените данъчни декларации. Данъкоплатците - физически лица, ще имат достъп до тези декларации през март.

Гражданите, които ползват тази услуга, само проверяват дали данните, въведени от НАП са точни и пълни, и подават готовата декларация. Разбира се, ако има нещо невярно или пропуснато, то трябва да бъде отразено в декларацията преди подаването й.

