Италианската централна банка предупреди за фалшиви видеоклипове с управителя ѝ

bTV Бизнес екип

Банката уточни, че е подала официална жалба до съдебните органи

В четвъртък Италианската централна банка предупреди за възможни измами, включващи фалшиви статии, снимки и видеа, в които нейният управител Фабио Панета се появява в популярни телевизионни предавания или други медийни платформи, понякога рекламирайки инвестиционни продукти, предава Ройтерс. 

Снимка: iStock

Банката уточни, че е подала официална жалба до съдебните органи с цел да предпази обществеността от потенциални измами и да защити както институцията, така и репутацията на нейния управител. Според централната банка всички материали са напълно фалшиви и в някои случаи са създадени чрез техники за изкуствен интелект, известни като „дийпфейк“. Тези технологии позволяват дигитално манипулиране на аудио или видео, така че реалистично да имитират истински хора.

Целта на подобни фалшиви материали е да изглеждат убедително и да заблудят публиката, създавайки впечатлението, че управителят на банката наистина участва в рекламни кампании за инвестиционни продукти. Италианската централна банка подчертава сериозността на ситуацията и призовава хората да бъдат внимателни при консумацията на медийно съдържание, особено ако то включва финансови съвети или инвестиционни предложения.

Създаването и разпространението на такива фалшиви материали може да има сериозни последствия за доверието към финансовите институции и за репутацията на конкретни публични личности, добавят от банката.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

